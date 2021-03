Daniella Chávez pide le regalen la nueva playera del América y promete sorpresas

La modelo chilena Daniella Chávez es una fiel seguidora del América de México y por medio de sus redes sociales armó una campaña para que le regalaran la nueva playera, ya que en donde se encuentra no la venden, asegurando que al momento de tenerla haría una sesión de fotos con la indumentaria.

"Campaña!! Dale Rt para que @ClubAmerica me obsequie la nueva camiseta del club America, no la venden aquí donde estoy! Si me la envían haré unas fotos para que todos guarden de fondo de pantalla! me apoyas en la campaña? Dale Rt y like", escribió la modelo andina.

Hace unos días, Daniella Chávez felicitó al América después de ganar el Clásico Nacional ante las Chivas y de inmediato la imagen se hizo viral, pero días más tardé aseguró que si le llega la playera y el América es campeón, promete muchas sorpresas en su página de Only Fans.

"Buenas noches pensando en un regalo Playboy en mi onlyfans si el @ClubAmerica sale campeón! será un regalo con la camiseta y sin ella!", escribió en otro mensaje Daniella Chávez.

Daniella Chávez es dueña de un equipo de futbol

La guapa modelo chilena Daniella Chávez sigue incursionando como empresaria y compró las acciones del conjunto de Tercera División A, Club Deportivo Rancagua Sur, de Chile.

El Rancagua Sur también dio a conocer qué la joven de 27 años de edad es la nueva dueña de la franquicia. En México su equipo favorito son las Águilas del América; en el plano internacional el Real Madrid.

Daniella Chávez es fiel seguidora del América. Foto: Twitter / Daniella Chávez