Pumas: La desgarradora historia de "Pikolín" Palacios pidiendo trabajo como DT

Marco Antonio Palacios, mejor conocido como "Pikolín", es un exjugador de futbol que destacó en su etapa con los Pumas, equipo del cual es uno de los últimos referentes; ganó cuatro títulos de liga con los felinos.

Actualmente, el exdefensa se desempeña como auxiliar de la categoría Sub-18 de Mazatlán, aunque su objetivo es ser director técnico de un equipo en Primera División.

“Hablé con diferentes equipos. Mandé mi currículum a diferentes equipos y a uno de los que mandé fue a Mazatlán. Me enteré por medio de Miguel Sansores, con quien estuve en Morelia. Me dijo que se estaban abriendo oportunidades en Mazatlán”, comentó Palacios en entrevista con Mediotiempo.

SU SUEÑO ES DIRIGIR A LOS PUMAS

El "Pikolín" es canterano de los Pumas y no niega que su sueño es dirigir a los auriazules en algún momento.

"Nunca ocultaré que sería un sueño poder dirigir a Pumas. Creo que muy pocos tienen el privilegio de poder jugar y dirigir a Pumas. Me encantaría. No sé si se va a dar o no", aseveró Marco.

Qué buen recuerdo!! 👌🏽😮😢 dedicando un gol a mi hijo IKER 👏🏽👏🏽⚽️ pic.twitter.com/kovt9Wi0Ar — Marco Palacios (@MPikolin3) February 23, 2018

El exdirector técnico de Inter de Playa del Carmen, de la Tercera División Mexicana, confesó que el conjunto del Pedregal no le dio la apertura para platicar un plan de trabajo.

"Mandé (currículum) a Pumas, pero no hubo la apertura que hubiera querido para poder platicar y poder manifestar un plan de trabajo. Pero estoy tranquilo, por algo pasan las cosas. Ya vendrá otra época y otras directivas", finalizó el "Pikolín".

aar