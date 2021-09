PUMAS: Futbolistas universitarios se burlan de Pedro Sola; "jugadores nacos" (VIDEO)

Los Pumas de la UNAM se encuentran en Estados Unidos para disputar la semifinal ante el León, en la Leagues Cup y en el hotel de concentración se encontraron al periodista de espectáculos Pedro Sola.

Pedro Sola, conductor en el programa Ventaneando, le mandó un mensaje a sus compañeros contándoles el comportamiento de algunos de los jugadores de Pumas dentro de un elevador.

"Parecían adolescentes jugando en el elevador del hotel y se los hice saber y se burlaron de mí por lo de la mayonesa los semejantes labregones y para peor con sus uniformes oficiales puestos. Ya no dije nadie y cada quién se bajó en su piso, me pareció una muy mala actitud de los jugadores, muy nacos", leyó Paty Chapoy en el programa en vivo.

Pedro Sola se encuentra en Houston de vacaciones y coincidentemente en el mismo hotel en el que están hospedadas las plantillas de Pumas y León, que chocan este miércoles.

Alfredo Talavera, portero de Pumas, no se quiere vacunar

El timonel de los Pumas, Andrés Lillini, reconoció en conferencia de prensa que su capitán y figura en el terreno de juego Alfredo Talavera no se quiere vacunar contra el COVID-19, pero ya habló con él.

"Estuve hablando con él y me dijo que se va a vacunar, pero sí es un tema personal que más que todo uno se preocupa por la salud. Después no he tenido tampoco grandes charlas, pero sí me dijo que lo va hacer en estos días ", el estratega reconoció que tuvo que convencer al futbolista.

Es momento de salir con garra y conseguir el boleto a la gran final de la @LeaguesCup 🐾🔝



⁰⏰10 pm.

🗓️15 de septiembre

📺TUDN / ESPN +#ComoDebeSer #SoyDePumas pic.twitter.com/nr2BDms76B — PUMAS (@PumasMX) September 15, 2021

