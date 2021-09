¡Traidor! Pedro Sola confiesa que no ve Exatlón México; ama este otro programa

Tal parece ser que Pedro Sola no es tan fan de las producciones de TvAzteca, su casa, pues reveló que no ve “Exatlón México” y que prefiere ver otro show en su lugar.

Y es que todo salió a la luz cuando sus compañeros del programa se pusieron a hablar acerca de qué equipo había perdido el día anterior, lo cual dejó al descubierto que Pedrito Sola no tiene ni idea de que ocurre en “Exatlón México”.

“A ver, tú explícame, ¿La Fortaleza es una mansión palaciega? ¿Lo otro es una covacha triste?”, dijo Pedro Sola.

¿Qué ve Pedrito Sola en vez de “Exatlón México”?

Fue entonces que Pati Chapoy tuvo que explicar a los televidentes que Pedrito Sola no pertenece al target de “Exatlón México” y reveló que el presentador ve otro programa que sale a la misma hora.

“Lo que pasa es que Pedro acuérdate que ve a la abogada Polo”, dijo Pati Chapoy, haciendo referencia a “Caso Cerrado” de Telemundo; mismo que Pedrito Sola aseguró que ama:

“Es muy divertida. Todo es lo mismo. Algunas cosas son falsas porque yo he visto a actores de aquí haciendo personajes allá. Actores de Azteca. Me encantaría estar un día sentado en el escritorio de la Doctora Polo y yo dictar sentencias. Golpear el martillo. Yo no estoy de acuerdo con las cosas que hacen, porque siento que ella es muy parcial”, dijo Pedrito Sola.