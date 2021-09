PUMAS: ¿Cómo motivó Hugo Sánchez a los jugadores universitarios? (VIDEO)

Aunque los Pumas de la UNAM no pasan por un buen momento en el actual torneo y se dice que son épocas complicadas tanto en cantera como en refuerzos, hubo momentos en los que los jugadores universitarios eran tratados como si fueran del Real Madrid.

En una entrevista para el canal del "Werever", José Luis "Parejita" López destacó que sí tenían sueldos bajísimos, pero que mientras Hugo Sánchez los dirigía siempre fueron tratados como equipo de primer mundo.

"Hugo (Sánchez) llegó a Pumas y de lo primero que nos dijo fue: ‘los voy a tratar a ustedes como a mí me trataron en el Real Madrid, como reyes’. De verdad nos dio todo, vivíamos en otro mundo, en los mejores hoteles y restaurantes. Solo estirabas la mano y te daban todo lo que querías, fue el momento en que llegó Arturo Elías Ayub a la directiva, Juan Ramón de la Fuente como rector", mencionó.

Por otra parte, recordó su debut en Puebla y cómo regreso con los Pumas, destacando que de ganar muy poco se convirtió en uno de los mejores sueldos del plantel.

"Debuté con el Puebla en Primera gracias a Miguel Mejía Barón, después a él lo regresan a Pumas y me pidió para el equipo, aunque me ofrecían la nada económicamente. Por decir que si en Puebla me daban 200 pesos, en Pumas me daban 20 centavos. De verdad que no me importó el dinero porque eran los Pumas", añadió el exmediocampista.

Pumas no levanta en el Apertura 2021

Los Pumas de la UNAM siguen viviendo malos momentos en el torneo, pues se encuentran en el fondo de la tabla con 16 puntos y en el sitio 17, solamente por encima de los Bravos de Juárez.

Desde que llegó a la final en el Apertura 2020, Pumas no sabe lo que es meterse a la Liguilla y aunque el torneo mexicano tiene muchas facilidades, luce complicado que pueda meterse en el actual certamen.

daho