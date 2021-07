COPA ORO: Hugo Sánchez explota contra Gerardo Martino, DT de México

La Selección Mexicana sufrió para vencer a Canadá en las semifinales de la Copa Oro, el Tri ganó 2-1 con gol en los últimos minutos. Hugo Sánchez, leyenda del futbol mexicano, explotó contra el director técnico nacional Gerardo Martino.

"Nunca mira a los ojos y nunca mira a la gente. Simplemente justifica las cosas y sólo está cumpliendo con un pago que le están dando. No ejerce de líder. No debe dejar que los jugadores tomen las decisiones, él debe tomarlas", comentó el ahora analista en ESPN.

El pentapichichi criticó fuertemente al técnico argentino por no decidir al cobrador del tiro penal, mismo que Carlos Salcedo terminó fallando.

Sánchez dice que Martino no es lider

Hugo agregó que Martino no es un técnico responsable: "Los directores técnicos que son responsables, tienen liderazgo y personalidad. Tienen que decir 'yo los he visto tirar penaltis en los entrenamientos. No es decisión de ustedes, sino mía". Además, el exjugador dijo que el estratega "ya debe tener analizado quién va a cobrar".

México enfrenta a Estados Unidos en la final de la Copa Oro este domingo 1 de agosto a las 19:30, tiempo del centro de México, en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

