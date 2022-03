Donovan Carrillo recupera sus patines y está listo para debutar en el Mundial

Después de días de preocupación, Donovan Carrillo ya puede sentirse tranquilo, pues este miércoles llegaron a Francia los patines con los que competirá en el Mundial de patinaje artístico.

"Amigos quiero compartirles que estos días me he sentido preocupado porque aún no me ha llegado la maleta en la que documenté mis patines", había comunicado el juvenil atleta en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, el Comité Olímpico Mexicano (COM) dio a conocer en sus redes sociales que este miércoles llegó el equipaje de Donovan a suelo francés, con sus patines incluidos.

¡Hoy llegó el equipaje de @DonovanDCarr con sus patines! 🙌⛸️



👉 Justo a tiempo para su participación en el Campeonato Mundial de Montpellier en el programa corto varonil, que será la madrugada de este jueves (4:15 horas, tiempo del centro de México). pic.twitter.com/jyfY0YwsHw — Comité Olímpico MEX (@COM_Mexico) March 23, 2022

"¡Hoy llegó el equipaje de Donovan Carrillo con sus patines! Justo a tiempo para su participación en el Campeonato Mundial de Montpellier en el programa corto varonil, que será la madrugada de este jueves (4:15 horas, tiempo del centro de México)", indicó el COM.

¿Cuándo y contra quiénes compite Donovan Carrillo?

Donovan Carrillo formará parte del primer grupo del programa corto del Mundial organizado por la Unión Internacional de Patinaje sobre Hielo (ISU, por sus siglas en inglés). La actividad dará inicio a las 11:15 de la mañana locales con el calentamiento, es decir, a las 4:15 de la mañana del centro de México.

te puede interesar ¡En problemas! Donovan Carrillo no tiene patines para competir en el Mundial de Francia

El patinador de 22 años de edad será el segundo en saltar a la pista de hielo en Montpellier, ciudad en la que se celebra el evento. Los otros cinco participantes que forman parte del grupo en el que se ubica el mexicano son Aleksandr Vlasenko (Hungría), Mark Gorodnitsky (Israel), Graham Newberry (Gran Bretaña), Burak Demirboga (Turquía) y Nikita Starostin (Alemania).

Si avanza a la siguiente ronda, Donovan Carrillo tendría actividad de nueva cuenta el próximo sábado 26 de marzo, donde se enfrentaría a otros 24 patinadores.

EVG