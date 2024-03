Elisa Sanches, de estrella del cine para adultos a árbitra de futbol por una causa benéfica

Elisa Sanches es una actriz brasileña de cine para adultos con casi dos millones de seguidores en Instagram, quien recientemente hizo público su plan de dejar su actual carrera para incursionar en el mundo del arbitraje futbolístico.

La artista de 42 años de edad, oriunda de Río de Janeiro, reveló en una entrevista con UOL que su sueño es convertirse de manera profesional en silbante, dejando atrás algunos estereotipos sobre el mundo del entretenimiento y el ámbito deportivo.

"Mi mayor temor son los prejuicios en el campo. Es lo único que me detiene hoy". Sin embargo, su decisión parece firme, ya que tiene previsto inscribirse en la Federación de Futbol del Estado de Río de Janeiro (FERJ) para comenzar su formación.

Siempre fue mi sueño de niña, pero la vida me hizo olvidarlo. Me propuse que este año me apuntaría y por fin empezaría mi curso para ser árbitra de futbol