¿Qué equipos de Concacaf pueden calificar a la Copa América y cómo lo harían?

La Concacaf Nations League llega a su fase decisiva, con ocho equipos luchando por asegurar un lugar en el codiciado 'Final Four' y la oportunidad de disputar la próxima Copa América 2024 de la Conmebol.

A principios de este año, la Concacaf y la Conmebol anunciaron en conjunto la organización de la Copa América 2024, permitiendo que seis equipos de norteamérica, centroamérica y el Caribe participen como invitados en este torneo que se llevará a cabo en Estados Unidos.

La fase actual de la competición se ha vuelto aún más importante, debido a que los equipos ganadores de los cuartos de final obtendrán el pase directo a la Copa América 2024 y saldrán de los enfrentamientos entre Estados Unidos vs Trinidad y Tobago, México vs Honduras, Canadá vs Jamaica, así como Costa Rica vs Panamá.

Los dos equipos que no logren avanzar en los cuartos de final tendrán una segunda oportunidad para jugar un duelo de repechaje, que estaría programado para marzo del próximo años. Estos duelos adicionales determinarán los dos equipos finales que representarán a la Concacaf Campeonato Sudamericano, completando así la lista de seis invitados.

En resumen, la Concacaf Nations League no sólo está definiendo a los equipos que avanzarán a las etapas finales de su propio torneo, sino que también actúa como el escenario para los equipos que podrán competir en el torneo sudamericano.

Copa América 2024 da fechas de su sorteo

La Conmebol anunció que el sorteo para la Copa América 2024 se llevará a cabo el próximo jueves 7 de diciembre en la ciudad de Miami. La ciudad estadounidense fue sede de este torneo en 2016 y nuevamente albergará este importante evento para el futbol del continente americano.

El sorteo para la Fase de Grupos tendrá lugar en el James L. Knight Center de Miami, Florida, en colaboración con la Concacaf. Esta edición especial de la Copa América cuenta con la participación de 16 equipos en total: 10 provenientes de Sudamérica y seis de Norte, Centroamérica y el Caribe.

Todos los equipos sudamericanos ya están clasificados para el certamen, mientras que los seis representantes de la Concacaf se determinarán a través de la Concacaf Nations League, que se encuentra actualmente en su fase de Cuartos de Final, en la próxima Fecha FIFA.

