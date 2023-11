Conmebol revela video inédito grabado desde el Trofeo de la Copa Libertadores

La Conmebol implementó una innovadora forma de capturar los momentos más emotivos durante la premiación de la Copa Conmebol Libertadores 2023, donde el equipo brasileño Fluminense se coronó campeón en el estadio Maracaná de Río de Janeiro tras imponerse al Boca Juniors.

La confederación sudamericana instaló cuatro cámaras dentro del característico trofeo para "vivir la celebración desde adentro". Este arriesgado enfoque dio como resultado un video que refleja la emoción de los campeones de una manera incomparable.

El resultado de esta iniciativa fue compartido en redes sociales por Alejandro Domínguez, el presidente de la Conmebol. En tal grabación se deja ver la intensidad, la pasión y la euforia de los jugadores del 'Flu' al levantar el cetro.

Direto dos olhos da copa, a Glória Eterna 🏆

Desde los ojos de la copa, la Gloria Eterna 🤩

“Uno de los pilares estratégicos de la Conmebol es ser una institución centrada en el fan. Esta novedosa iniciativa está en línea con este objetivo, ya que acercamos a la gente como nunca antes un momento histórico, único, irrepetible”, expresó el magnate sudamericano.

Con estas declaraciones, el organismo reafirmó su compromiso con los aficionados al permitirles vivir estas experiencias cerca de sus ídolos, con la misma intensidad como si estuvieran en el terreno de juego.

Aficionado de Boca Juniors se quitó la vida

La pasión en el futbol a veces puede llevar a extremos inimaginables, pues en una trágica noticia, un joven aficionado de Boca Juniors tomó la decisión de quitarse la vida luego de la derrota de su equipo ante Fluminense en la gran final de la Copa Libertadores 2023.

Los hechos ocurrieron en el barrio Don Orione de Claypole, al sur de Buenos Aires, Argentina. La víctima, identificada como Marcelo Alejandro, tenía tan solo 23 años y era un estudiante de policía apasionado por el equipo seis veces campeón de este torneo.

Verónica, la madre del joven, relató al medio Crónica que su hijo había expresado su frustración en las semanas previas al partido, según su madre, Marcelo había "advertido" a su padre sobre su drástica decisión en caso de que Boca Juniors perdiera frente a los brasileños en Río de Janeiro.

"Hace tres semanas le dijo que no me cuente nada a mí, pero le dijo: si el 4 de noviembre no gana Boca, yo me mato; pensó que estaba haciendo una joda (broma), no lo tomó en serio", explicó la progenitora del occiso.

¡Esto es terrible!



Aficionado de Boca Juniors se suicidó tras la derrota del equipo argentino ante Fluminense en la final de la Copa Libertadores.



De acuerdo a la familia, Marcelo Alejandro Morales se quito la vida de un disparo.

