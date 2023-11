Selección Mexicana: Quiñones, la gran novedad en convocatoria de Lozano para el pase a Copa América

Un mes después de recibir su carta de naturalización, Julián Quiñones recibió su primer llamado a la Selección Mexicana, pues Jaime Lozano incluyó al atacante del América en la convocatoria para los juegos de este mes contra Honduras en donde estará el juego el pase a la Copa América 2024.

El Jimmy llamó al integrante de las Águilas para el par de cotejos contra la escuadra centroamericana, ambos correspondientes a los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Lozano Espin ya había adelantado que llamaría a Quiñones una vez que el originario de Colombia tuviera los papeles que lo acreditaran como ciudadano mexicano y este jueves se hizo oficial el llamado.

🙌🏻 Naces.

🇲🇽 Te enamoras de un país.

😎 Creces.

🇲🇽 Te enamoras de un país.

🤤 Disfrutas comer chilaquiles.

🇲🇽 Te enamoras de un país.

💚 Quieres representar a una nación.

🇲🇽 Te enamoras de un país.

🔥 LO CUMPLES 🔥#QuiñonEsMexicano pic.twitter.com/b7HDeDsuJX — Selección Nacional (@miseleccionmx) November 10, 2023

🇲🇽 SERÁS UNO DE LOS QUE REPRESENTARÁ A MILLONES 💚



📸 Todos esperábamos estas fotos de @julian_quiones3 🔥#QuiñonEsMexicano pic.twitter.com/cv2HQXNo0n — Selección Nacional (@miseleccionmx) November 10, 2023

Los otros cuatro delanteros incluidos en esta lista de la Selección Mexicana son Santiago Giménez (Fulham), Henry Martín (América) y Raúl Jiménez, quien arrastra una sequía de 20 meses sin gol en la Premier League, donde en esta campaña se unió a las filas del Fulham.

Julián Quiñones registra ocho goles en su primera temporada con el América, seis en el Torneo Apertura 2023 de la Liga MX y dos en la Leagues Cup.

En el mediocampo aparecen de nueva cuenta Edson Álvarez, Erick Sánchez, Luis Romo y Luis Chávez. El experimentado Héctor Herrera no fui convocado, como tampoco lo estuvo en la Fecha FIFA de octubre contra Ghana y Alemania.

¿Cuándo y dónde son los partidos contra Honduras?

La serie de cuartos de final de la Nations League entre México y Honduras se realizará a dos encuentros, el primero de ellos programado para el próximo 17 de noviembre en el Estadio Nacional de Tegucigalpa.

El cotejo de vuelta entre el Tricolor y los Catrachos se efectuará en el Estadio Azteca el 21 de noviembre, cuando se conocerá al clasificado a la Copa América del próximo año.

Los otros clasificados de la Concacaf al certamen de la Conmebol saldrán de las eliminatorias Estados Unidos vs Trinidad y Tobago, Costa Rica vs Panamá y Jamaica vs Canadá.

EVG