VIDEO: "Eres un estúpido", José Ramón Fernández estalla y arremete contra David Faitelson

Como es costumbre, los ánimos se calentaron el programa de ESPN, Futbol Picante y ahora José Ramón Fernández llamó estúpido a David Faitelson.

Al estar discutiendo sobre el nivel del futbol mexicano y las diferencias que hay entre algunos clubes como América y Pumas, José Ramón Fernández no aguantó los comentarios de Faitelson.

Hace unos años se vivió una escena que se volvió tendencia en redes sociales, en la que Ricardo Peláez llamaba estúpido a Faitelson, algo que volvió a suceder.

“Naciste de milagro, Faitelson y como dijo Peláez, eres un estúpido”, dijo Joserra, ante la mirada burlona de los demás panelistas del programa deportivo.

DAVID FAITELSON REACCIONÓ CONTRA JOSERRA

David Faitelson reaccionó dicicendo que sólo daba su punto de vista, pero que se aguantaba el insulto. "Me la como y me la aguanto", sentenció Faitelson.

“Estoy dando un punto de vista José Ramón, pero no me ofendas. No te falté el respeto. Estaba criticando únicamente a la mediocridad del futbol mexicano”, reviró.

