José Ramón Fernández explota contra Jared Borgetti, "a mí me vale mad..." (VIDEO)

José Ramón Fernández es uno de los periodistas deportivos más reconocidos en México, pero también se caracteriza por tener un fuerte carácter y sin importar que estaba en vivo explota por un comentario de su ahora compañero y exfutbolista Jared Borgetti.

En una transmisión en vivo del programa Futbol Picante, que transmite ESPN, Borgetti cuestionó a José Ramón y señaló que nunca está de acuerdo con nada en relación a la Selección Mexicana de Futbol.

"Entonces tú que sabes mucho más de futbol que todos, dinos. Tú alabas todo lo que hacen Estados Unidos y Canadá, pero todo lo que hace México está mal, de todo te quejas. Dinos, ¿quién va al Mundial?", dijo el segundo mejor anotador del Tricolor.

México venció a su similar de Honduras por pizarra de 3-0 en el Estadio Azteca y cada que hay alguna polémica los integrantes de la cadena estadounidense discuten y ponen sus puntos en la mesa.

"No te enojes. Obviamente México estará en el Mundial con Estados Unidos y Canadá. No te enojes aunque me viene valiendo madres si te enojas conmigo", respondió Jose Ramón.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Mexicana de Futbol?

El Tricolor enfrenta este miércoles a su similar de El Salvador en el Estadio Cuscatlán, el encuentro se disputará en punto de las 21:05 horas del centro de México.

Actualmente los dirigido por Gerardo Martino se encuentran en la cima del octagonal final con 11 unidades, seguidos por Estados Unidos que tiene 8 después de perder ante Panamá.

Esta semana México no se podría clasificar a Qatar, pero una combinación de resultados en la Fecha FIFA de noviembre podría colocar al Tricolor en la justa del próximo año que se disputará en diciembre.

México es líder del octagonal final de la Concacaf. Foto: Especial

