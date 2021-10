Raúl Jiménez, el deseo de Gerardo Martino que está en veremos para el Tricolor

Gerardo Martino tiene tres compromisos de suma importancia en las próximas dos semanas y uno de sus deseos es contar con Raúl Jiménez para la siguiente Fecha FIFA.

La llegada de Jiménez al Tricolor se mantiene en veremos, pues el Wolverhampton aún no le da permiso al delantero azteca y Martino en conferencia de prensa resaltó que harán los posible para que esté el "Lobo Mexicano".

"Raúl Jiménez ha jugado con mucho amor propio, no sólo para dejar atrás la operación que tuvo, también para ayudar a su equipo que no inició bien. Nos dio mucha felicidad ver el buen gol que hizo. Lo queremos en la Selección, pero aún no sabemos", dijo el timonel nacional.

El Tricolor choca contra Cañada, Honduras y El Salvador en la segunda Fecha FIFA del octagonal final y actualmente es el líder de la competencia rumbo a Qatar con siete unidades de nueve disputadas.

"Ahorita estamos pensando en las Eliminatorias, que ya regresan la próxima semana. Después veremos a los jugadores que tendremos en Charlotte", destacó el "Tata".

A Jiménez se sumarían más europeos

El llamado de Raúl Jiménez al Tricolor no sería el único en el viejo continente, pues se tiene planeado que también asistan a la convocatoria Héctor Herrera, Hirving Lozano y Johan Vásquez, futbolista que no estuvieron en la pasada Fecha FIFA.

Se esperaba que este jueves Martino diera a conocer la lista definitiva de convocados para los próximos encuentros, pero no puede pasar de este viernes para que se den a conocer, ya que la concentración inicia el domingo.

daho