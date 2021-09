"Chicharito" Hernández lanza guiño para Gerardo Martino, DT del Tricolor

Javier "Chicharito" Hernández , delantero del LA Galaxy, es el máximo goleador de la Selección Mexicana; el originario de Guadalajara ha perforado la red rival en 52 ocasiones.

El no ser convocado en tiempos recientes al Tricolor no le quita el sueño a Javier Hernández, pues asegura que la situación no está en sus manos, aunque no cierra la puerta a jugar de nueva cuenta con la playera azteca.

"Como todo fanático mexicano siempre le vamos a desear lo mejor, tengo muchísimo tiempo sin ir, intentaré hacerlo de la mejor manera como futbolista y veremos qué sucede poco a poco ya que esta situación no está en mis manos", comentó Javier para TUDN.

"Chicharito", enfocado en su vida personal

El atacante del Galaxy confesó que está enfocado en su vida personal, en sus proyectos fuera de las canchas y que la vida sin la Selección Nacional.

"Estoy enfocado en mi vida, en los proyectos afuera de mi profesión. Si se da bienvenido sea (regresar al Tri) y si no, hay que seguir trabajando, la vida sigue", aseveró Hernández.

