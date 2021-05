VIDEO: "Perro" Bermúdez no se guarda nada y le tira con todo a David Faitelson

El cronista de TUDN, Enrique Bermúdez, no se guardó nada y le tiró con todo a su colega, el periodista de ESPN, David Faitelson, a quien llamó un traicionero.

En entrevista con el youtuber español Zabalive, el "Perro" Bermúdez aseguró que pese a que Faitelson es buena persona, su personalidad tan "golpeadora" hace que ataque por la espalda a las personas.

“Yo creo que Faitelson es una buena persona, pero es un tipo que vive de golpear, en las redes sociales golpea y mucho. Yo hice una declaración sobre Renato Ibarra, ahí él buscó la oportunidad y me hizo pedazos con todo. Es un tipo que no tengo nada contra él, pero no lo aceptó del todo porqué me parece que es alguien en que no puedes confiar. Es una persona que te da un abrazo y por la espalda te apuñala", dijo Bermúdez.

Por otro lado, aseguró que sí perdonaría a Faitelson, pero que no le creería, pues siempre recae en lo mismo, pues afirmó que no es la primera vez que le pasa algo similar.

"Yo claro que le perdonaría, el hombre que no perdona es una persona equivocada con la vida; pero ya habíamos quedado en paz dos o tres veces y volvió a lo mismo. Le perdonaría, pero no le creería", sentenció.

TE PUEDE INTERESAR "Ayuda, Martina": Jorge Campos menciona a Martinoli en vivo en TUDN y se vuelve viral

"Faitelson se dedica a golpear"

En la misma entrevista, el "Perro" aseguró que el periodista de ESPN lo hace todo con alevosía, pues se dedica a golpear a las personas, aprovechando la cantidad de seguidores que tiene.

"Él vive de golpear, tiene muchísimos seguidores en Twitter, lo maneja con su estilo; hace unos días platicaba con un productor de ESPN que fue importantísimo para él, y no voy a dar nombres, me decía: 'es que David de eso vive (de golpear), él llega y dice hoy voy a madrear a este (jugador), o madrear a este equipo'... Y no es que sea mala persona me decía el productor, solo que él es así", sentenció.

rmp