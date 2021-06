EUROCOPA: ¿Cómo se jugarán los cuartos de final del torneo continental?

Los octavos de final de la Eurocopa llegaron a su final y dejaron en el camino a varios de los favoritos, pero ya se conoce que selecciones son las mejores del continente en este campeonato.

Se esperaba que la campeona del mundo, Francia, accediera a la siguiente ronda y levantara el título de la Eurocopa, pero Suiza hizo la campanada del campeonato y la elimino.

El último invitado a los cuartos de final saldría del partido entre Suecia y Ucrania, para tener dos días de descanso y reanudar la actividad en la Eurocopa el próximo viernes.

​Viernes 2 de julio

​11:00 horas

​Viernes 2 de julio

​14:00 horas

​Sábado 3 de julio

​11:00 horas

​Sábado 3 de julio

​14:00 horas

​Suiza vs España​Bélgica vs Italia​República Checa vs Dinamarca​Ucrania vs Inglaterra