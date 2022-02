Europa League: Horario y en qué canal VER EN VIVO actividad de mexicanos

Este jueves arranca la actividad de los dieciseisavos de final de la Europa League y en dicho torneo hay varios mexicanos que podrían ver acción con sus equipos, tal es el caso de Andrés Guardado y Diego Lainez que entraron a la convocatoria del Betis para enfrentar al Zenit.

Los otros compatriotas que también verán minutos en la Europa League son Hirving "Chucky" Lozano, con el Napoli, y Jesús "Tecatito" Corona, con el Sevilla, pero ambos están fuera de circulación para los duelos de ida.

Dortmund vs RangersZenit vs BetisBarcelona vs NapoliSheriff vs BragaLeipzig vs Real SociedadPorto vs LazioAtalanta vs OlympiacosSevilla vs Dinamo Zagreb