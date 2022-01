F1: Checo Pérez confiesa su peor 'oso'; "una vez estaba muy malo de la panza..."

Sergio Checo Pérez vivió un gran 2021 con la escudería Red Bull y continuará con el equipo este 2022; sin embargo, el piloto tapatío reveló su peor momento en la Fórmula 1 (F1).

El volante confesó en junio del año pasado que durante el reconocimiento de pista en Austin, Texas, tuvo un fuerte malestar estomacal que lo obligó a evacuar en su traje.

"Una vez estaba muy malo del estómago. Iba caminando en una pista y durante esa vuelta a pie no había baño cercano. Yo ya no aguantaba, para colmo tenía a todos los ingenieros del equipo a mi alrededor y ni para dónde hacerme. No quiero entrar en detalles, pero ya se imaginarán qué pasó, el accidente, eso fue horrible, lo más vergonzoso. Jamás se me olvidará esa vuelta en el circuito de Austin", confesó Checo.

Sergio Checo Pérez festeja su cumpleaños 32

Sergio Checo Pérez cumple este 26 de enero 32 años de edad, por lo que tuvo una gran celebración a lado de sus compañeros de Red Bull de la F1.

A través de las cuentas oficiales de redes sociales de la escudería Red Bull, se pueden observar videos en los que le cantan las mañanitas al Checo y le parten un pastel.

