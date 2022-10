F1 | Gran Premio de México: ¡Espectacular! Así es el póster de la carrera del próximo año

A unas horas del arranque del Gran Premio de México de Fórmula 1 (F1), la organización del evento reveló el póster de la carrera del próximo año en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

"La imagen de la carrera del próximo año cuenta con tres versiones diferentes que hacen tributo a la Ciudad de México con edificios icónicos, representativos del dinamismo de la gran capital y su pasión por la F1. Una imagen que refleja su multiculturalidad, rica en tradiciones y que encierra el orgullo de ser chilango", señalaron los organizadores de la carrera del 2023.

Los organizadores del Gran Premio de México de F1 también indicaron que en el transcurso de la próxima semana se darán a conocer detalles de la carrera de la próxima temporada en la capital del país. El evento está programado para llevarse a cabo del 27 al 29 de octubre.

"La carrera continúa con el compromiso de promover a la Ciudad de México como un destino turístico, al tiempo de mantenerse como un referente en la organización de Grandes Premios para el Campeonato de Formula 1", agregaron los organizadores.

El Gran Premio de México de F1 de este año es el antepenúltimo de la temporada, pues después solamente quedarán pendientes los Grandes Premios de Brasil y Abu Dabi.

Checo Pérez revela cuál es su apodo favorito

En el marco del Gran Premio de México de Fórmula 1 (F1) ha quedado claro que cada vez el piloto tapatío Sergio Checo Pérez gana nuevos aficionados, los cuales le han puesto algunos apodos, siendo el más destacado de ellos el de "Viejo sabroso", al menos en las redes sociales.

La "Checomanía" ha sido evidente en el Autódromo Hermanos Rodríguez desde el primer día del evento en la capital mexicana. Bajo este contexto, el corredor de Red Bull se dio tiempo para revelar cuál es su apodo favorito de todos los que le ha puesto la gente.

"Me da risa este apodo (Ministro de defensa), se ha vuelto muy famoso por todos lados, pero me gusta más el de “Ministro de ataque” porque me gusta más atacar que defender. Pero también es bueno tener defensa”, confesó a manera de broma Pérez Mendoza ante la prensa, sin mencionar el sobrenombre de "Viejo sabroso".

