F1: Lewis Hamilton explota contra la actualidad de la Fórmula 1

Se podría pensar que Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo de la F1, y rival a vencer en la última década estaría contento por la actualidad de la Fórmula 1, pero no es así.

Lewis Hamilton, en entrevista con AS, resaltó que la F1 es un "un club de niños billonarios", pues destaca que si en sus tiempos no se le hubiera dado oportunidad a jóvenes más humildes, él no estaría compitiendo.

"Si tuviera que volver a empezar desde una familia de clase trabajadora, sería imposible que hoy estuviera aquí. Los otros chicos tendrían muchísimo más dinero. Tenemos que trabajar para cambiar eso y que este sea un deporte accesible, para ricos y para personas con un origen más humilde", resaltó el británico.

Desde hace unos años, Hamilton también ha recriminado que la F1 es un tanto racista, pues él es el único piloto afroamericano en la parrilla y que nunca ha visto a otro, lo que considera un poco fuera de lugar.

"Mi padre, mi hermano y yo siempre éramos las únicas personas de color, era lo normal para nosotros aunque siempre fuimos conscientes. Se volvió normal, claro, aunque al principio era obvio que no éramos bienvenidos. Incluso hoy, es lo mismo. Después del kárting sí coincidí con un par de pilotos chinos o asiáticos. Pero ningún piloto negro", añadió.

¿Quién para el futuro de la F1?

Lewis Hamilton podría estar viviendo sus últimos años en la F1, pero aún no se ve algún piloto joven que pueda tomar las riendas y convertirse en el líder de la disciplina, aunque el británico reconoce que hay mucho talento.

"Hay un buen grupo de talentos jóvenes aquí. Si se les da la oportunidad, Lando (Norris) para mí tiene un enorme potencial, y también Charles (Leclerc). No sé predecir quién de ellos liderará este deporte", confesó.

Actualmente está teniendo una lucha carrera tras carrera contra Max Verstappen de Red Bull y manifiesta que eso le gusta y que la competencia la hace bien a cualquier deporte.