Cristiano Ronaldo y su broma a Lewis Hamilton en redes: "No estás como yo"

A pesar de que es el actual campeón de Fórmula 1 y este año puede ser el más ganador de la historia, Lewis Hamilton no se siente pleno con su cuerpo y subió una publicación en sus redes sociales, la cual no pasó desapercibida para el futbolista Cristiano Ronaldo.

Hamilton, piloto de Mercedes, compartió en su cuenta de Instagram una publicación acompañada de un video y una fotografía en la cual habla de su cuerpo y de lo complicado que siempre le ha resultado entrenar, así como sus problemas para dormir.

"Siempre he sido ese tipo flaco. En parte debido a mi trabajo, pero sobre todo debido a la falta de orientación en la dieta, el entrenamiento, la falta de ciertas rutinas y el mal sueño. Entrenar es una lucha para mí, siempre lo ha sido. Hay días en los que simplemente no tengo la motivación, días en los que odio mi cuerpo, días en los que me siento gordo o demasiado delgado", fue parte del mensaje que compartió el volante de 36 años.

Cristiano Ronaldo, quien mantiene una amistad con Hamilton, comentó la publicación del corredor británico con un toque de humor.

"Hermano, no estás como yo, pero te veo bien", fue el breve mensaje que el jugador de la Juventus le dejó al expiloto de McLaren, quien el pasado domingo culminó segundo en el Gran Premio de Emilia-Romaña.

Publicación de Lewis Hamilton Foto: Twitter de Lewis Hamilton

Hamilton y su afición por el futbol

El siete veces campeón mundial de Fórmula 1 es fan del futbol y su relación con Cristiano Ronaldo no es nueva.

En 2019, el volante británico invitó al exjugador del Manchester United al Gran Premio de Mónaco. En aquella ocasión, el goleador histórico del Real Madrid hasta se sentó en el monoplaza de su amigo.

