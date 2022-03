F1: Nikita Mazepin explota contra Haas, "acabaron con mi sueño"

La Razón Online /Associated Press

Nikita Mazepin, el piloto ruso del equipo Haas de la Fórmula 1, afirmó que sigue sorprendido por haber sido despedido de la escudería tras la invasión de Rusia a Ucrania y anunció que creará una fundación para ayudar a deportistas excluidos.

Mazepin fue despedido el sábado pasado tras la decisión de la F1 de rescindir el contrato con el Gran Premio de Rusia.

“No me esperaba que Haas iba a romper el contrato. No lo veía venir", dijo Mazepin en una rueda de prensa. “Fue muy doloroso y una situación inesperada para mí”.

Haas no le avisó que no seguiría en F1

Aseguró que no fue informado del despido por parte del dueño del equipo Gene Haas o el director Guenther Steiner, sino por un abogado.

“Siento que debí haber recibido un mejor trato porque no existía el fundamento legal para que el equipo rompiera mi contrato", comentó Mazepin. “Acabaron con mi sueño”.

La relación familiar con Putin

Mazepin, cuyo padre tendría estrechos vínculos con el presidente ruso Vladimir Putin, esquivó las preguntas sobre la guerra y dijo que la ve “con otras perspectivas” que personas ajenas Mazepin señaló que se enteró del despido al mismo tiempo que la prensa.

“Soy un joven de 23 años y no estaba preparado. No recibí ninguna insinuación ni ningún apoyo que me dijera que esta decisión era la que se había tomado, o que se haría pública en 15 minutos y así estar preparado para ello”, comentó el volante.

Sí a la F1, pero no con Haas.

La Fórmula 1 es un deporte peligroso y tienes que confiar y creer en el equipo con el que trabajas. Es una cuestión de seguridad y es correcto afirmar que no les tengo fe Nikita Mazepin / Piloto ruso

