LIGA MX: El mundo del futbol se despide de Tomás "Jefe" Boy, histórico entrenador

El histórico entrenador de la Liga MX Tomás "Jefe" Boy perdió la vida este martes 8 de marzo, a los 70 años de edad y el mundo del futbol mexicano le ofreció el último adiós en las redes sociales.

A través de su cuenta de Twitter, las Chivas de Guadalajara lamentó el fallecimiento de quien fuera entrenador del Rebaño; además, el Atlas también despidió a su exestratega.

Foto: Captura de pantalla

Jefe Boy, Gracias por todo, descanse en paz… 🙏 pic.twitter.com/ja2BMe2VxU — ⭑ Atlas FC ⭑ (@AtlasFC) March 9, 2022

Tomás Boy fue jugador profesional e inició su carrera en el Atlético Potosino en 1970, equipo en el que apenas militó cuatro años, para después pasar al Atlético Español; ambos clubes que ya no existen en la Liga MX.

Tomás Boy, leyenda de la Liga MX

La cuenta oficial de la Liga MX compartió: "La Liga BBVA MX lamenta el sensible fallecimiento de Tomás Boy. Ex jugador, seleccionado nacional, director técnico y leyenda del futbol en México. Deseamos se sus familiares y amigos encuentren pronta resignación".

Tomás Boy llegó a jugar en los Tigres en 1975, equipo con el que marcaría época, pues se coronó campeón de la Copa México y levanto dos títulos de liga. El "Jefe" se mantuvo con los felinos hasta 1988, cuando colgó los botines y se dedicó a ser entrenador.

Mi más sentido pésame para la familia de Tomas Boy! Hoy perdimos un gran Jefe, leyenda del fútbol mexicano, por siempre en la historia de nuestro Club @TigresOficial Con todo mi respeto y admiración! QEPD🙏🏻 pic.twitter.com/EI6brpKtXV — Gignac Andre-pierre (@10APG) March 9, 2022

"Mi más sentido pésame para la familia de Tomás Boy. Hoy perdimos un gran Jefe, leyenda del fútbol mexicano, por siempre en la historia de nuestro Club Tigres. Con todo mi respeto y admiración. QEPD", escribió el delantero francés André-Pierre Gignac, quien superó a el "Jefe" Boy como máximo rompe redes del conjunto felino.

El periodista deportivo José Ramón Fernández compartió en su cuenta de Twitter: "No lo creo, el gran Tomás Boy ha muerto. Líder nato, gran futbolista, simpático, fuerte personalidad, buen amigo, gran conocedor del futbol y no acabaría de enumerar cualidades. Me entristece muchísimo. Con todo mi afecto un abrazo fuerte a su familia. Vuela alto Tomás".

No lo creo! el gran Tomás Boy ha muerto. Líder nato, gran futbolista, simpático, fuerte personalidad, buen amigo, gran conocedor del fútbol… y no acabaría de enumerar cualidades

Me entristece muchísimo!

Con todo mi afecto un abrazo fuerte a su familia. Vuela alto Tomás y #QEPD pic.twitter.com/MIilAosAjm — José Ramón Fernández (@joserra_espn) March 9, 2022

Tomás Boy estuvo al frente de 10 equipos en la liga mexicana: Tampico Madero, Querétaro, Veracruz, Morelia, Monterrey, Puebla, Atlas, Cruz Azul, Chivas y Mazatlán, siendo la institución de la Perla del Pacífico la última en la que dirigió Boy.

Más muestras de cariño para Tomás Boy en la Liga MX

✝️| Lamentamos profundamente el fallecimiento de Tomás Boy Espinoza, Director Técnico de Rayados en 1997-1998, capitán de la Selección Mexicana en el Mundial México 86 y jugador histórico del Club Tigres. pic.twitter.com/cmMPu0aGb5 — Rayados (@Rayados) March 9, 2022

Mi más sentido pésame a la familia de Tomás Boy🙏🏻. Siempre afable y dispuesto a compartir una charla, contar una historia. Descanse en paz. — Fernando Palomo ESPN (@fernandopalomo) March 9, 2022

Siempre te recordaremos como el gran Jefe que fuiste en el fútbol mexicano.



Descansa en paz, Tomás Boy. 🙏🏻 pic.twitter.com/CAMIlqRT3V — Selección Nacional (@miseleccionmx) March 9, 2022

Lamento muchísimo enterarme de la partida de Tomás Boy, a quien siempre recordaré con respeto y agradecimiento por el tiempo en que colaboramos en @Chivas. Un sincero pésame a su familia y amigos más cercanos.

Te recordaremos con admiración “Jefe”. pic.twitter.com/VbKJXgn2DP — Amaury Vergara Z. (@Amauryvz) March 9, 2022

aar