LIGA MX: ¡Se va! Otro entrenador deja su cargo tras fracasar en el Guard1anes 2021

El conjunto del Mazatlán de la Liga MX dio a conocer que el timonel Tomás Boy deja de ser su entrenador a partir del siguiente torneo y le desea lo mejor en sus próximos proyectos.

A través de sus redes sociales el Mazatlán reveló la noticia, pues a pesar de su corta historia en la Liga MX, el equipo no ha logrado calificar a la Liguilla y no convence a los aficionados.

Mauricio Lanz, presidente del Mazatlán dio a conocer la noticia a través de un video y resaltó que intentaron retener a Tomás Boy, pero no llegaron a un acuerdo económico.

"En la mañana me reuní con Tomás (Boy), platicamos de una renovación de contrato y no pudimos llegar a un acuerdo económico, por lo que no seguirá en la institución. Les agradecemos a él y a su cuerpo técnico que se comprometieron con el proyecto", comentó.

Los números de Tomás Boy en el Mazatlán

Tomás Boy dirigió al Mazatlán tras el fracaso de Juan Francisco Palencia, ayudó para que el equipo saliera del fondo de la tabla de cocientes y peleó por calificar a la Liguilla.

En el torneo que acaba de terminar en su fase regular, dejó al Mazatlán en el sitio 13 con 21 unidades, las mismas que el Querétaro que si se metió al repechaje, pero con menos anotaciones, por lo que se perderá la Fiesta Grande.