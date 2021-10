Fallece el periodista deportivo Javier Sahagún; se desconocen la causas

A través de redes sociales, compañeros periodistas de Javier Sahagún dieron a conocer que el comunicólogo falleció, pero aún no se conocen las causas de su muerte.

Sahagún trabajó muchos años para Televisa Deportes y TUDN también mandó un mensaje a sus redes sociales lamentando el fallecimiento del periodista.

La LIGA MX lamenta el sensible fallecimiento de Javier Sahagún, narrador y comentarista deportivo. pic.twitter.com/ljtknsTlqp — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) October 27, 2021

"Nos tocaste el corazón con tu calidad periodística, pero nos dejas una huella en el alma con tu calidad humana. Siempre vivirás nuestros corazones. ¡Hasta pronto, amigo!", escribió el medio deportivo.

Por su parte, la Liga MX también lanzó una imagen y un mensaje de aliento a los familiares y amigos de Javier Sahagún.

"La Liga MX lamenta el sensible fallecimiento de Javier Sahagún, narrador y comentarista deportivo", se puede leer.

El año pasado Sahagún dio a conocer que había vencido al cáncer y lo anunció por medio de su cuenta oficial de Twitter, pero también hace unos meses se mencionó que se necesitaban donadores de sangre para el comentarista.

"Hoy me convertí en sobreviviente del cáncer. Terminé las radioterapias y empiezo una nueva vida. Soy un afortunado y no me queda más que disfrutar lo que viene, con todo y los grandes retos que pueda ofrecer. Gracias a todos los que preguntaron y a todos los que me ayudaron", escribió.

Descansa, hermano, @Javier_Sahagun Ya es justo que lo hagas. Luchaste como un guerrero digno de tu más épica crónica. Me quedo en el corazón con tu sonrisa, tu bondad, tu voz, tu generosidad e incondicionalidad. No puedo explicarte el vacío que queda sin ti. Gracias por tanto. — Alberto Lati (@albertolati) October 27, 2021

Hoy me convertí en sobreviviente del cáncer. Terminé las radioterapias y empiezo una nueva vida. Soy un afortunado y no me queda más que disfrutar lo que viene, con todo y los grandes retos que pueda ofrecer.

Gracias a todos los que preguntaron y a todos los que me ayudaron. pic.twitter.com/pgSeB964J0 — Javier Sahagún (@Javier_Sahagun) March 24, 2020

daho