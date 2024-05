Final América vs Cruz Azul | ¿Del amor al odio? Kevin Álvarez le reclama a Igor Lichnovsky el arruinar su carrera

Una vez más el programa La Triiisecta, conducida por los jugadores del América Kevin Álvarez, Igor Lichnovsky y el exjugador azulcrema Miguel Layún, está dando de qué hablar debido a los comentarios de sus protagonistas antes de la final ante Cruz Azul.

Luego de amarrar el pase a la definición por el título del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX, Álvarez, Lichnovsky y Layún hicieron una transmisión en vivo en donde hablaron de diversos temas, pero destacó el comentario en donde Kevin le reclama a Igor por "arruinar" su carrera.

En un momento de la transmisión Lichnovsky le dice a Kevin: "Hermano te amo, mi vida no sería la misma sin ti... Aunque digan que te he arruinado”, a lo que Álvarez responde rápidamente: "Me arruinaste la carrera”, aunque todo fue en tono de broma.

Chicote Calderón en el programa de Kevin Álvarez e Igor Lichnovsky Foto: Captura de pantalla

El central chileno reviró a las palabras del central chileno y dijo: "Tú sabes, hermano, que no me has hecho caso en nada de lo que te he dicho”, terminando este episodio de chiste entre los jugadores del Club América.

¿Kevin Álvarez y Igor Lichnovsky jugarán la final?

Aunque lo dicho entre ambos fue broma, la realidad es que Kevin Álvarez sí ha sufrido una baja de jugo, lo que lo ha llevado a no formar parte de los partidos de las Águilas en la Liguilla del Clausura 2024 de la Liga MX, mientras que Igor Lichnovsky sí, incluso siendo titular.

De acuerdo con el portal especializado transfermarkt, Kevin Álvarez fue suplente en los dos empates de cuartos de final ante el Pachuca, mientras que en semifinales en el Clásico Nacional ante Chivas no fue ni llamado a la banca.

En todo el Torneo Clausura 2024, el lateral derecho se ha ausentado en ocho cotejos, incluyendo los mencionados en la fase final del certamen. En la etapa regular no jugó en la Fecha 5 y 6, ante Monterrey y León, respectivamente, además de la 9 y 15 frente a Mazatlán y Toluca.

Del otro lado, Igor Lichnovsky ha sido titular, a pesar de sus polémicas extra cancha, como ir al Gran Premio de Miami de Fórmula 1 para ver a Checo Pérez y visitar al Canelo Álvarez, ambos incidentes en plena Liguilla del Clausura 2024 de la Liga MX.

El central chileno tiene los 90 minutos en los cuatro cotejos de la fase final jugados por el América. Lichnovsky ha tenido momentos diversos en la Liguilla, como el gol que se dice cae por su culpa ante Pachuca en la vuelta de los cuartos de final o el pase para el tanto de Israel Reyes que eliminó a las Chivas.

