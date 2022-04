Gerard Piqué habla del presunto conflicto de interés entre su empresa y la RFEF

Gerard Piqué, defensa del Barcelona, está envuelto en la polémica por un presunto conflicto de interés, derivado de un operación entre su empresa, Kosmos, y la Real Federación Española de Futbol (RFEF).

El diario El Confidencial reveló unos audios en los que el jugador mantiene conversaciones con Luis Rubiales, presidente de la RFEF, sobre una operación millonaria entre Kosmos, empresa que preside Piqué, y la RFEF para que la Supercopa de España se juegue en Arabia Saudita.

Kosmos firmó y gestionó contratos con la RFEF para modificar el formato de la competencia, la cual cambió de sede a Arabia Saudita a cambio de 40 millones de euros cada año para la Federación Española de Futbol.

A las 23.30 aproximadamente, después del partido, me conectaré en directo en mi canal de Twitch para hablar de los audios que se han filtrado hoy sobre la Supercopa de España. https://t.co/MUCODxIToz — Gerard Piqué (@3gerardpique) April 18, 2022

"Al aceptar este cambio formato (la RFEF) nos firmó mandato en el cual nosotros podemos ir afuera a buscar posibles opciones para llevar la Supercopa de España, Arabia Saudita no era la única, en su momento estaba Estados Unidos, Miami, estuvimos hablando con Sony para hacer algo ahí. Al final decidieron ir a Arabia Saudita", mencionó Piqué.

El futbolista español sostuvo una charla con diferentes periodistas a través de su canal de Twitch y ahí trató de esclarecer la operación de su empresa y la Real Federación Española de Futbol.

“En el mundo en el que nos movemos, un 10 por ciento es totalmente mercado, te diría que es bajo. Nosotros un 10 por ciento creemos que era estándar de mercado y era un a cifra acorde a lo que todas las agencias cobran por hacer una gestión de este tipo”, dijo.

Gerard Piqué asegura que la operación es legal

Gerard Piqué ha sido cuestionado sobre si la operación entre su empresa y la Federación no suponen un conflicto de interés, pues el jugador se mantiene en activo en el Barcelona, pero él asegura que es un movimiento completamente legal.

"No tengo que esconder nada. Todo lo que hemos hecho es legal. Lo hablaremos con calma. En relación al conflicto de interés voy a exponer mi parte. No es que me esconda, me siento orgulloso por el trabajo, ha sido espectacular. Quiero que sean duros conmigo, que me pregunten, que vayan al grano. Habrá periodistas que me tienen muchas ganas y otros que serán afines, no tengo ni idea de quién ha entrado", aseveró.

Se terminó la rueda de prensa de Gerard Piqué. Se ha enrocado en que no hay conflicto de interés en la partipación de Kosmos en el contrato de la RFEF con Arabia Saudí para llevar la Supercopa de España allí y casi le funciona de no ser por una intervención de ¡Mr.Chip!



Va 🧵 — Luis Herrera (@luisrha) April 19, 2022

El defensor campeón del mundo en 2010 comentó que lo ilegal fue lo hecho por El Confidencial, pues dijo que son audios privados que se han filtrado a los medios.

“Aquí lo único que se ha hecho ilegal es coger unos audios privados de una persona, filtrarlos a la prensa y en vez de investigar esto, que es lo ilegal, vamos a hablar de la comisión. Este es un tema que ya salió 2019 que Kosmos iba a cobrar una comisión de 4 millones cada año y no fue noticia y ahora en 2022 se filtran estos audios", indicó.

