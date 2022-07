La cartelera de UFC 276, este sábado 1 de julio, promete emociones, pues el campeón de peso medio de la compañía, el nigeriano Israel Adesanya defiende su cetro ante el retador estadounidense Jared Cannonier.

Además, en la antesala del combate se dará la esperada trilogía entre dos de los mejores pesos pluma de UFC, cuando Alexander Volkanovski haga la cuarta defensa de su cinturón ante el excampeón Max Holloway.

Un combate que puede irse para cualquiera... quién es tu favorito para ganar en la estelar de #UFC276 | Presentado por @stake pic.twitter.com/tjRaZS1Cgm — UFC Español (@UFCEspanol) July 1, 2022

¿En qué canal pasan EN VIVO UFC 276?

La cartela principal del UFC 276, encabezada por la pelea Israel Adesanya vs Jared Cannonier, comienza a las 22:00 horas, tiempo del centro de México y la podrás ver en vivo a través de la señal de Fox Sports Premium.

La cartelera completa de UFC 276

Adesanya se presenta con una foja de 22 peleas ganadas y sólo una derrota en su carrera y se espera que el combate no complete todos los asaltos, ya que el nigeriano cuenta con 68% de victorias por la vía del nocaut.

No sólo "The Last Stylebender" asegura emociones, pues Cannonier tiene 67% de peleas ganadas por la vía rápida y su marca de 15-5 presupone una contienda explosiva.

Se cierra la trilogía... Quién crees que se la lleve??? #UFC276 | Presentado por @stake pic.twitter.com/vr5RqtbwgQ — UFC Español (@UFCEspanol) July 1, 2022



​Israel Adesanya vs Jared Cannonier

​Alexander Volkanovski vs Max Holloway

​Sean Strickland vs Alex Pereira

​Robbie Lawler vs Bryan Barberena

​Pedro Munhoz vs Sean O’Malley Cartelera principal

