Javier Aguirre recibe multa de la FMF luego de asistir a una fiesta

Después de que circuló un video en el que aparece Javier Aguirre, entrenador del Monterrey, en una fiesta y sin cubrebocas, la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) informó que le impuso una multa económica al timonel, quien además estará 10 días separado del primer equipo de Rayados.

"La Comisión Disciplinaria determinó aplicar una sanción económica a Javier Aguirre y solicitó al Club Monterrey el aislamiento correspondiente para su director técnico, de acuerdo a lo establecido en el Protocolo de Sanidad", informó la Comisión Disciplinaria de la FMF en un comunicado tras lo ocurrido con Javier Aguirre.

Por su parte, Javier Aguirre ofreció disculpas a los aficionados del Monterrey mediante un video que el cuadro regiomontano compartió en sus redes sociales.

"Dar la cara en este momento complicado para mí. Circuló un video en un evento privado, que es la boda de mi segundo hijo, no seguí el protocolo correspondiente, estuve en gran parte del evento sin cubrebocas. Estoy vacunado al igual que mi esposa y otras personas mayores que estaban ahí, aún así no es una cosa correcta y debo asumir las consecuencias. Nosotros como club y como institución seguimos los protocolos, tenia permiso de la directiva y me equivoqué, pagaré las consecuencias de ello", externó Javier Aguirre al respecto.

Javier Aguirre llegó a Monterrey a finales del año pasado para tomar las riendas de La Pandilla de cara al actual Torneo Guard1anes 2021 de la Liga MX.

Publicación de la FMF Foto: Twitter de la Federación Mexicana de Futbol @FMF

¿Cómo le ha ido a Javier Aguirre con el Monterrey?

Hasta el momento, Javier Aguirre acumula 14 partidos al frente del Monterrey, uno de ellos en la Concachampions.

El balance del "Vasco" Aguirre con los norteños es de ocho victorias, cuatro empates y dos derrotas.

