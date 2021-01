Joao Maleck reconoce que hubiera preferido morir en el accidente que ocasionó

El futbolista mexicano de ascendencia camerunesa Joao Maleck reconoció que hubiera preferido perder la vida en el accidente automovilístico que ocasionó en junio de 2019, hecho en el que murió una pareja de recién casados.

"Le pregunté a mi mamá cómo estaban las otras personas, me platicó, porque no me quería decir, y le dije que me hubiera gustado cambiar la moneda, que me hubiera tocado estar del otro lado porque es algo muy duro", aseveró Joao Maleck en entrevista con TUDN.

Además, Joao Maleck indicó que aquella ocasión no bebió alcohol de más, aunque reconoció su culpa por el accidente que ocasionó.

"Le pudo haber pasado a cualquiera, esa noche había ingerido el mínimo alcohol porque mucha gente no lo sabe, pero en una primera prueba me salió un mínimo porcentaje en la orina y en la sangre me salió negativo porque yo iba consciente, en todo momento yo estuve consciente porque yo sabía que iba a conducir un vehículo y fue una desatención de mi parte", agregó Joao Maleck, de 21 años.

te puede interesar ¡Oficial! Joao Maleck ya tiene nuevo equipo en México (VIDEO)

Después de que salió de prisión tras un año y medio al pagar una fianza de tres millones de pesos como reparación de daños, Joao Maleck encontró una oportunidad para jugar en el Deportivo Cafessa, club de la Liga Premier (Segunda División de México).

Finalmente, Joao Maleck relató lo duro que fue enterarse de que lo llamaban asesino tras el hecho.

"Varias noches lloré, recuerdo una que le dije a mi mamá que ya no podía más, es difícil porque prender la tele y ver que te llamen asesino es complicado, pero eso me motivaba", concluyó Joao Maleck.

💥 "Joao Maleck está marcado por la sociedad y el futbol" @profebraca



🔴 En vivo 📺 TUDN pic.twitter.com/gfNBYHa6Jn — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) January 30, 2021

EVG