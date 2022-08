A lo largo de los años se ha debatido mucho acerca de quién es el mejor portero en la historia de México, ya sea a nivel de clubes o en la Selección Nacional y sin duda aparecen dos nombres, el de Jorge Campo y el de Guillermo Ochoa.

Para sorpresa de todos, una de las figuras más emblemáticas abajo de los tres postes habló del tema, pues Manuel Neuer dio a conocer qué opina de Campos y de Ochoa.

"(Jorge Campos) era un loco, pero de forma positiva. Fue un super portero que siempre llevó uniformes muy bonitos. Memo es un súper portero, por supuesto. En la portería siempre ha tenido actuaciones sólidas con México, sin importar en que torneo", dijo en entrevista con Fernando Schwartz.

Aqui parte de la charla con Neuer @FCBayern pic.twitter.com/fe4lxhSgbq — FERNANDO SCHWARTZ #nuncabajolosbrazos (@fersch_4) August 1, 2022

Neuer recuerda la derrota de Alemania ante México

Por otra parte, también habló de la derrota que sufrió Alemania a manos de México en el Mundial de Rusia 2018, asegurando que para ellos no era una sorpresa el nivel del Tricolor y de sus jugadores.

"No, una sorpresa no fue para nosotros, México es buen equipo que funciona muy bien. Creo que jugaron muy compacto y agresivo. No hay algún jugador que sobresalga", añadió el guardameta.

daho