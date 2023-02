José Ramón Fernández es defendido por su hijo tras la fuerte crítica de José Pablo Coello; ¡Le dio con todo!

Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, estuvo en un programa de ESPN en donde el periodista José Ramón Fernández le cuestionó por qué no presentó su renuncia a la FMF y la pregunta encendió un fuerte debate en redes sociales.

El comentario de José Ramón dio pie a que el cronista de Fox Sports José Pablo Coello escribiera un mensaje en su cuenta de Twitter y aunque no dijo nombres, Juan Pablo Fernández sintió que fue para su padre y no dudó en defenderlo.

José Pablo Coello puso un mensaje en su cuenta de Twitter y aunque no dijo nombres, Juan Pablo Fernández sintió que fue para su padre Foto: Captura de pantalla

"¿Por qué no renunciaste después del fracaso terrible de la Selección? Y pensar que con “preguntas” así, hay quienes siguen pensando que es el mejor “periodista” deportivo del país", lanzó José Pablo Coello en su perfil de la red social.

"Tú no eres ni el mejor ni de FOX imagínate, no estarás ni cerca de preguntarle algo así al presidente de la FMF. Cuando tengas el 1% de la trayectoria de mi padre, hablas, te repito el 1%. Saludos muerto", respondió el hijo de José Ramón.

Ricardo Salinas humilla a Werevertumorro

Ricardo Salinas Pliego, fundador y presidente de Grupo Salinas, sostuvo una pelea en redes sociales con el exárbitro Marco Antonio Rodríguez y con Gabriel Montiel, todo por la Liga MX, pero con el que más se enganchó fue con Werevertumorro.

Todo comenzó por la derrota de Mazatlán 3-1 contra Juárez en el Clausura 2023 de la Liga MX. El dueño TV Azteca indicó que habría cambios en el cuadro Cañonero y Werevertumorro ofreció su ayuda para enderezar el rumbo, pero la conversación no fue amistosa.

"Dan pena estos cañoneros. Habrá cambios de fondo", escribió Salinas en su cuenta de Twitter, a lo que Gabriel Montiel respondió: "Te ayudo Ricardo". La contestación del dueño de Grupo Salinas nadie la esperaba: "Primero que nada hábleme de usted. Segundo, a ver dígame a quién más ha ayudado y cuáles fueron los resultados. Tercero, cuánto cobra y por qué tan caro".

Tras ese mensaje Werever respondió: "¿Conoces la creación de contenido en Mexico? Listo. Ayudar es gratis, si no hubiera escrito “contratame” y no le voy a hablar de usted a un CM que ni siquiera comprende lo que es AYUDAR". La contestación de Ricardo Salinas no se hizo esperar.

