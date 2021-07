Juegos Olímpicos 2021: Jessica Salazar es duda para participar en Tokio

Jessica Salazar, ciclista mexicana, tomará su tiempo para decidir si participa en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, después de que la Federación Mexicana de Ciclismo la inscribiera en la competencia equivocada y declinara ir a la justa.

En entrevista con ESPN, la ciclista dijo que: "Es una incertidumbre inexplicable, no se lo deseo a ningún deportista y como lo mencioné en un video: ‘nuestro deber es defender nuestros colores en las canchas, no en los escritorios’”.

“Yo no quiero que esto sea algo mediático, quiero que sea justo y que se respete (la plaza), nosotros somos los que nos partimos el lomo y no se me hace justo, me duele mucho saber que tenemos que pasar por esto”, mencionó en la entrevista Salazar.

Jessica espera que la federación acepte su error

“Es un golpe duro, hace un mes me despierto pensando que ir a Juegos Olímpicos ya era un sueño pasado, hace un día me despierto y erróneamente me inscribieron en una prueba que no es la mía. Yo decidí rechazarla porque el esfuerzo que se hizo para conseguir esa prueba no se está reconociendo no se lleva a la representante que se debería llevar", mencionó la ocho veces campeona panamericana.

Entre lágrimas, Salazar habló sobre la decisión de involucrar al TAS: "Intento hablar con un nudo en la garganta porque no era mi intención involucrar a la Federación, comité, a todas las autoridades, porque no es mi ámbito, lo mío es lo deportivo; mi ámbito es pelear por mi patria y mi esfuerzo en el deporte. No sé que decir, yo estoy afectada, me duele mucho”.

"El ir al TAS a denunciar a nuestras autoridades, que se supone nos defienden, nosotros no tenemos otra manera de defender más que ellos", agregó la deportista mexicana que es duda para Tokio 2021.

La ciclista mexicana está con el alma rota

Jessica Salazar hoy se encuentra con la decisión de si ir o no a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020: "No es el sueño de ir, es el sueño de representar dignamente y de exponer lo que estuviste trabajando cinco años, pero me partieron el alma y mi sueño".

La CONADE pide que Jessica participe

Ana Gabriela Guevara, directora general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), pidió mediante un escrito que Jessica Salazar y Yareli Salazar, ciclistas afectadas por la Federación de Ciclismo, participen en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

