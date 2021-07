Juegos Olímpicos: Memo Ochoa le responde a Gignac tras goleada del Tri sobre Francia

Los comentarios que André-Pierre Gignac hizo sobre un gol que le anotó a Memo Ochoa previo al México vs Francia no le cayeron en gracia al portero tapatío, quien tras la goleada del Tricolor Sub 23 en su debut en Juegos Olímpicos le mandó una contundente respuesta al atacante de Tigres.

"En el micrófono uno puede decir muchas cosas, nosotros somos un equipo que nos gusta trabajar y hablar dentro de la cancha. Queremos seguir con los pies en la tierra y con humildad, vamos a seguir así, estamos bien preparados", declaró el guardameta del América después del encuentro entre aztecas y galos en el Estadio Tokio.

Foto: Captura de Twitter

Tenía expectativas más altas de Les Bleus

Además, Ochoa Magaña indicó que esperaba más exigencia de Francia en el primer partido del conjunto dirigido por Jaime Lozano en la justa veraniega.

"Realmente sí esperábamos algo más activo de la parte ofensiva de Francia, pero eso también es mérito del equipo en la defensiva no dejarlos crear ocasión de gol, creo que Jorge (Sánchez) no dejó desbordar, Cesar (Montes) y Johan (Vázquez) no dejaban entrar a Gignac", mencionó el arquero de 36 años.

Por su parte, André-Pierre Gignac lamentó la goleada que los Blues recibieron de la Selección Mexicana y fue autocrítico con el accionar de los suyos.

"Nos ha faltado todo, concentración, agresividad en el buen sentido, tenemos la suerte de no irnos con cinco o seis goles, es en realidad un mal rendimiento; sabemos los ingredientes que necesitamos para el próximo juego", dijo Dedé a la prensa de su país.

En el otro cotejo de la primera jornada del Grupo A, el local Japón superó 1-0 a Sudáfrica. La segunda fecha de este sector se llevará a cabo el próximo domingo 25 de julio, cuando los anfitriones enfrenten al Tricolor y Francia mida fuerzas ante el conjunto africano, ambos duelos con sede en Saitama.

