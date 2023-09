LaLiga: César Montes rompe el silencio tras su salida del Espanyol: "Les deseo toda la suerte"

Momentos después de haber sido anunciado como nuevo jugador del Almería, el mexicano César Montes rompió el silencio en sus redes sociales, donde reconoció que sus últimos meses con el Espanyol fueron complicados.

"Mentiría si dijera que han sido meses fáciles y no es mi estilo. Han sido tiempos duros, pero eso no puede ocultar el agradecimiento que siento hacia el Espanyol por la oportunidad que me dio y a los pericos por el cariño que me demostraron", se lee en el mensaje que el 'Cachorro' publicó en X (antes Twitter).

En las últimas semanas circularon noticias relacionadas a que el seleccionado tricolor se negó a entrenar con los Periquitos, debido a que los altos mandos del club le negaban su salida.

Foto: Twitter de César Montes

Por dicha situación, César Montes se reveló y decidió no entrenar con el conjunto catalán, al que había llegado apenas en diciembre pasado tras su participación con México en el Mundial de Qatar 2022.

El mensaje del defensa originario de Hermosillo, Sonora, concluye deseándole éxito tanto al Espanyol como a sus aficionados, pues el club disputa la Campaña 2023-2024 en la Segunda División del balompié español.

"Les deseo toda la suerte del mundo", finaliza la breve publicación del futbolista mexicano de 26 años.

Desempeño de César Montes con el Espanyol

En los seis meses que defendió la camiseta de los Periquitos, César Montes registró tres goles, seis amonestaciones y 1,799 minutos en 22 partidos.

Sus tres anotaciones fueron en compromisos correspondientes al campeonato de liga, siendo sus víctimas Betis, Atlético de Madrid y Valencia.

El Espanyol no pudo permanecer en LaLiga para el ciclo 2023-2024 luego de que culminó la campaña anterior en el penúltimo sitio con una cosecha de 37 unidades, por lo que descendió a la Segunda División.

El América era uno de los posibles destinos del 'Cachorro', quien debutó profesionalmente con los Rayados del Monterrey el 15 de agosto del 2015.

César Montes durante un juego con el Espanyol de Barcelona Foto: Twitter de César Montes.

¿Cuándo podría debutar César Montes con el Almería?

El Almería sucumbió 3-2 a manos del Celta de Vigo en el cotejo con el que se puso en marcha la cuarta fecha de LaLiga de España.

Con ese resultado, los Indálicos se quedaron con un punto, cosecha con la que marchan penúltimos del campeonato.

César Montes podría tener sus primeros minutos con su nuevo club hasta el próximo 17 de septiembre, cuando el Almería visite al Villarreal en la quinta jornada del certamen.

