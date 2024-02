Liga MX | América se queda cerca de fichar a su último extranjero

El representante del zaguero paraguayo, Elvio Rojas, reveló en entrevista con Radio Uno, que la tarea de ubicar a Juan Escobar en un equipo de la Liga MX no fue nada sencilla, debido al interés de hasta 14 clubes mexicanos.

En la misma entrevista con el medio sudamericano, el agente del futbolista detalló que el Club América estuvo muy cerca de fichar al defensor, pero finalmente fue el Toluca quien se aseguró de contar con los servicios del seleccionado de Paraguay.

"De 18 equipos de México, 14 me llamaron. Seguramente los cuatro que no me llamaron, no conocen su contrato. Con el América estuvimos muy cerca”, afirmó el portavoz en sus declaraciones con la radio paraguaya.

Así el gol de Juan Escobar con el que nos vamos al frente en el marcador. #ConTodoContraTodo pic.twitter.com/tzPDjQGm97 — CRUZ AZUL (@CruzAzul) August 9, 2020

Esta versión coincide con la de los medios mexicanos quienes especulaban que Juan Escobar permanecería dentro de la Ciudad de México con uno de los equipos capitalinos, pues el interés de Pumas también resonó con fuerza en el mercado de fichajes.

Los cuatro equipos más grandes de México estaban ahí esperando por él. Fue mucho más difícil salir que encontrarle equipo Elvio Rojas / Radio Uno

Rojas también explicó que la salida de Escobar de Cruz Azul se debió a diferencias con el DT Martin Anselmi, quien le indicó al jugador que debía ganarse el puesto ante otros defensores del equipo como Gonzalo Piovi y Willer Ditta, con quienes el excapitán sentía estar en un nivel superior.

Robert Morales habla sobre el fichaje de Juan Escobar

En declaraciones recientes, Robert Morales, delantero de los Diablos Rojos del Toluca, expresó su confianza en Juan Escobar como un jugador que fortalecerá la defensa del equipo.

El artillero paraguayo destacó la capacidad de su compatriota en el futbol mexicano y señaló que su llegada representa un refuerzo significativo para el equipo escarlata.

"Con la llegada de Juan, todos saben lo que representa, el nivel que tiene, la fuerza defensiva que va a apoyar mucho y ojalá sea de la mejor manera", afirmó Morales.

El delantero paraguayo destacó que Escobar es un jugador codiciado, con múltiples equipos interesados en él, y expresó su satisfacción por la decisión del excapitán de Cruz Azul de unirse al Toluca.

🤝 ¡De paisano a paisano!



🔴 Robert Morales se dice contento con la llegada de Escobar a @TolucaFC. Sabe que el defensor aportará mucho a los 'diablos'.



📹 @JLMercadoM pic.twitter.com/6xEDCl0c3y — POSTA Deportes (@POSTADeportes) February 1, 2024

mmt