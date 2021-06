LIGA MX: ¡Cuervos, Cuervos! Todo listo para la llegada de un nuevo club a Primera

Aunque es un rumor que suena desde hace varios meses, la serie de futbol creado por Netflix que lleva por nombre Club de Cuervos tendría un equipo en Primera División de la Liga MX y esto lo harían en San Luis Potosí.

Esto se debe a que el empresario y publicista Carlos Alazraki dio a conocer que compró las acciones del actual Atlético de San Luis y que el club se llamará de otra manera, pero no reveló el nombre.

"Ah y no les he platicado, ya compramos el San Luis, el Atlético de San Luis con unos gringos. Todavía no puedo anunciarlo, no se los puedo decir (cómo se va a llamar el equipo), pero ya se imaginan el nombre, por eso lo compramos”, señaló Alazraki durante su intervención en el programa “Atypical TeVe".

¿Quién más compró al San Luis?

La operación fue encabezada por Alazraki y Jeff Luhnow, ejecutivo que además de haberse desempeñado como gerente general de los Astros de Houston de la MLB, lo hizo al interior de los Cardenales de San Luis.

Ambos podrían ser dueños mayoritarios y volver realidad al Club de Cuervos.

¿Cómo le fue al Atlético de San Luis en la Liga MX?

El Atlético San Luis fue el peor equipo de la campaña pasada y por su bajo rendimiento tuvo que pagar la multa del descenso, algo que no le agradó a sus dueños y, por lo mismo, buscarían deshacerse del equipo.

San Luis quedó en el sitio 17 con 12 puntos, solamente por debajo del Necaxa. Cosechó tres victorias, tres empates y 11 descalabros a lo largo de la campaña.

Lo único rescatable del San Luis fue que su delantero argentino Nicolás Ibáñez marcó 10 dianas y estuvo muy cerca de llevarse el campeonato de goleo al quedar en segundo lugar.

EVG