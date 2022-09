LIGA MX: ¿Dani Alves se va de Pumas?; le agradece a la afición y manda un mensaje que sorprende a todos

Dani Alves llegó como el refuerzo estelar de los Pumas de la UNAM para el Torneo Apertura 2022 de la Liga MX y aunque los resultados de los felinos no son los mejores, el nivel del astro brasileño ha ido en aumento, dejando buenas actuaciones en las canchas, por lo que se había manejado que el ahora volante podría salir de los felinos.

"A ver si no se le va a algún equipo grande. No lo sé, yo te lo digo. Puede ser que se vaya Dani Alves. Confirmé (color) amarillo, pero hay dos equipos de Liga MX así", reveló Moisés Muñoz, exportero del América y ahora comentarista en TUDN, en una primera instancia, pero el jugador auriazul mandó un mensaje que sorprendió a todos.

O maior power do ser humano é sua mente… cuando bem utilizada ela te leva pra onde você quiser ir!!! pic.twitter.com/DsX0HtsBC4 — Daniel Alves (@DaniAlvesD2) September 17, 2022

Los equipos a los que se refería Moisés Muñoz son las Águilas y los Tigres (clubes que juegan de locales con el amarillo), pero Dani Alves cortó todo de golpe al asegurar que en la Liga MX "solo voy a jugar en Pumas, si me iría de aquí no jugaría en otro equipo de México".

En conferencia de prensa el futbolista exBarcelona indicó que no formará parte de otro equipos en el país que no sea el de la UNAM: "Yo aquí en México solo juego en Pumas. En Brasil solo en São Paulo. Es el compromiso que he asumido. Si me voy no será a un equipo de aquí", dijo.

Equipos de la Liga MX mandan mensaje de apoyo tras el sismo



Luego de que la tarde del lunes 19 de septiembre de 2022 un sismo sacudiera al país, como hace cinco años, diferentes equipos de la Liga MX mandaron mensajes de apoyo para las personas que vivieron el temblor.

Fue aproximadamente a las 13:06 horas, tiempo del centro de México, cuando se registro el sismo (con epicentro en Michoacán) de magnitud 7.7, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSS).

Tras el movimiento equipos como Pumas, América, Chivas y Cruz Azul, por nombrar a algunos, colgaron en sus redes sociales mensajes de solidaridad y preguntaron a sus aficionados cómo se encontraban.

"Auriazules, esperamos que ustedes y sus familiares se encuentren bien. Les compartimos la información sobre qué hacer después de un sismo", escribieron los Pumas.

Además del mensaje de los Pumas de la UNAM, el América lanzó un mensaje de unión para el pueblo de México en su cuenta de Twitter y el Cruz Azul también hizo lo propio.

"Esperamos que todo México se encuentre bien, unión y solidaridad para todos", mandaron las Águilas; por su parte, La Máquina dijo: "¿Todos bien, Azules?".

"Esperamos que todos se encuentren bien, Chiva Hermanos. Mantengámonos unidos y atentos a las indicaciones de las autoridades locales, a la Coordinación Nacional de Protección Civil y al Sismológico Nacional", fue el mensaje que las Chivas pusieron.

Deseamos que todos los aficionados y sus familiares se encuentren bien. 🇲🇽🫶



Mantengamos la calma y sigamos las indicaciones de las autoridades.#Somos1 👊 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) September 19, 2022 ¿Todos bien, Azules? — CRUZ AZUL (@CruzAzul) September 19, 2022 🙏🏻🇲🇽 Esperamos que todos se encuentren bien, ChivaHermanos.



Mantengámonos unidos y atentos a las indicaciones de las autoridades locales, a la @CNPC_MX y al @SismologicoMX — CHIVAS (@Chivas) September 19, 2022

