Algunos equipos de la Liga MX no dejaron que pasara desapercibido el día internacional de Star Wars, que se realiza el 4 de mayo debido al juego de palabras en inglés "May the fourth be with you" que hace referencia a la mítica frase dicha por los personajes "Que la fuerza te acompañe".

Clubes como América, Necaxa y Atlas, actual campeón del futbol mexicano, se unieron a esta celebración al publicar cosas relacionadas al respecto en sus redes sociales.

Las Águilas compartieron una imagen de un 11 inicial de Stormtroopers portando la tercera equipación del club junto a C-3PO, quien es el portero. "La fuerza es muy intensa en este equipo. En la oscuridad brilla más", fue el mensaje con el que los de Coapa acompañaron la publicación.

En esta Liguilla, y de aquí hasta el objetivo…



#MayThe4thBeWithYou 🤝🐯 pic.twitter.com/5z5gUXUI4L — Club Tigres Oficial 🐯 (@TigresOficial) May 4, 2022

La fuerza es muy intensa en este equipo 🦅

En la oscuridad brilla más fuerte#StarWarsDay #MayThe4thBeWithYou pic.twitter.com/tDmMDhCHal — Club América (@ClubAmerica) May 4, 2022

Por su parte, los Tigres pusieron a André-Pierre Gignac, el campeón de goleo del Torneo Clausura 2022 de la Liga MX, como Obi-Wan Kenobi, acompañada del mensaje "En esta Liguilla, y de aquí hasta el objetivo "May the fourth be with you".

Mientras tanto, el Necaxa celebró el día de Star Wars colocando un póster similar al de las películas, pues en cada personaje pusieron un rostro de algún jugador tanto del primer equipo como de la escuadra femenil. "Que la fuerza del rayo te acompañe en la Liguilla", señalaron los Rayos.

¿Cuándo comienza la Liguilla de la Liga MX?

El próximo fin de semana se llevarán a cabo los cuatro encuentros correspondientes al repechaje del Torneo Clausura 2022 de la Liga MX, destacando entre ellos el Chivas vs Pumas, a celebrarse el domingo 8 de mayo en el Estadio Akron.

Pachuca, Tigres, Atlas y América son los cuatro clubes que accedieron de manera directa a la Liguilla, por lo que esperan a los vencedores de la repesca para conocer a sus respectivos contrincantes en cuartos de final.

Los cuartos de final de la Liguilla de la Liga MX se pondrán en marcha el miércoles 11 de mayo, cuando comiencen los cotejos de ida de dicha fase. Las semifinales están programadas para celebrarse entre el 18 y 22 de mayo, mientras que la final del Clausura 2022 está programada para efectuarse el 26 y 29 de mayo (ida y vuelta), respectivamente.

EVG