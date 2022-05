El ariete francés de los Tigres de la UANL, André-Pierre Gignac, se coronó campeón de goleo de la Liga MX por tercera vez, al llegar a 11 goles en el Torneo Clausura 2022.

Gignac terminó como el máximo rompe redes del campeonato al superar a Nicolás Ibáñez de Pachuca, quien no jugó ante los Pumas, y Rodrigo Aguirre de Necaxa, ambos se quedaron con nueve anotaciones.

André-Pierre llegó a jugar con los Tigres en la Liga MX y la primera vez que fue campeón de goleo fue en el Clausura 2016 con 13 dianas, la segunda ocurrió en el Apertura 2018 con 14 anotaciones.

Foto: Captura de pantalla

Últimos campeones de goleo de la Liga MX

Pese a que André-Pierre Gignac tiene una ruptura fibrilar grado uno en la cara posterior del muslo izquierdo que lo llevó a no jugar contra el Atlas y Nico Ibáñez no jugó ante Pumas por lesión, Rodrigo Aguirre no pudo superarlos en goles, ya que no anotó en el Necaxa vs Chivas.

Apertura 2021 | Germán Berterame (Atlético de San Luis) y Nicolás López (Tigres) 9 goles

​Guardianes 2021 | Alexis Canelo (Toluca) 11 goles

​Guardianes 2020 | Jonathan Rodríguez (Cruz Azul) 12 goles

​Clausura 2020 | El torneo fue cancelado

​Apertura 2019 | Alan Pulido (Chivas) y Mauro Quiroga (Necaxa) 12 goles

​Clausura 2019 | Ángel Mena (León) 14 goles

​Apertura 2018 | André-Pierre Gignac (Tigres) 14 goles

​Clausura 2018 | Djaniny Tavares (Santos Laguna) 14 goles

​Apertura 2017 | Mauro Boselli (León) y Avilés Hurtado (Monterrey) 11 goles

aar