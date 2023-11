Liga MX Femenil aplaude primer paso, pero pide al Senado trabajar en conjunto por equidad salarial

Mariana Gutiérrez, directora de la Liga MX Femenil, reconoció que es una buena señal el hecho la aprobación del dictamen por parte de las comisiones del Senado de la República en el que se propone fijar un sueldo base igualitario tanto para hombres como para mujeres.

Sin embargo, Gutiérrez comentó en un breve mensaje que este apenas es el primer paso de un importante camino por recorrer, al tiempo que resaltó que esto no solamente beneficiaría a las futbolistas.

"Es una iniciativa, faltan varios pasos para que se haga la reforma a la ley general del trabajo, lo de hoy fue apenas el primer paso. Y sí hay que celebrarlo. Es un tema que va más allá del futbol, es del deporte en general, no es un tema que sólo vaya a impactar a nuestra liga, sino a todas las atletas de nuestro país", indicó la titular de la Liga MX Femenil en un breve mensaje desde los canales oficiales de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

Mariana Gutiérrez pidió al Senado estar en las pláticas de creación y confirmación de esta ley, la cual busca un piso más parejo entre mujeres y hombres atletas.

"Quedamos pendiente de que el Senado nos dé su respuesta para poder trabajar en conjunto de manera colectiva con todas las federaciones, con otras ligas profesionales, amateurs también, con todas las voces que se quieran sumar para seguir creciendo en nuestro deporte y lo que siempre hemos querido y buscado, querer disminuir esa brecha", profundizó.

Por otra parte, Gutiérrez también aseguró y remarcó que el campeonato femenil de balompié nacional es uno de los ocho más competitivos a nivel mundial en cuanto a infraestructura, nivel y salarios.

"Estamos posicionadas como una de las ocho ligas más competitivas del mundo, a nivel salarial, a nivel infraestructura, a nivel deportivo. Aún no estamos donde queremos, pero vamos muy bien, hemos logrado reducir algunas brechas profesionales de manera importante y no vamos a descansar", agregó.

Acalorado debate en la sesión de comisiones

Durante el debate que se dio en sesión de las comisiones, la vicecoordinadora del PAN, Kenia López Rabadán, y el presidente de la Comisión del Trabajo, Napoleón Gómez Urrutia, se confrontaron por el tema.

“Quisiera saber cuál es el bien que ustedes, senadores de Morena, tienen atrás de esto. Por qué si lo que quieren es destruir a la Liga Femenil, seguramente lo van a lograr”, expresó la panista.

Por ello, el senador de Morena pidió una moción de orden: “Estamos discutiendo un punto muy particular como para venir a hacer discursos políticos”, ante o que la panista respondió: “Pues aquí se hacen discursos políticos, no discursos charros”.

Futbolistas de Chivas festejan un gol en la Liga MX Femenil. Foto: Mexsport

Gómez Urrutia alzó la voz: “No me interrumpa, senadora. No me interrumpa. Venimos a discutir temas específicos, que fueron analizados y escuchadas todas las opiniones. La manipulación aquí no existe”.

“Respéteme, no es manipulación, es decir la verdad. Usted no fue capaz ni siquiera de leer la carta que le enviaron”, enfatizó López Rabadán, a lo que Gómez Urrutia le contestó: “Hemos tenido la carta y hemos tenido todas las opiniones, nada se está improvisando”.

El dictamen se envió a la Mesa Directiva para ser puesto a consideración del pleno en próximas sesiones.

EVG