Para que Diego Reyes sepa quién era Zico y no reciba más burlas; aquí se lo explicamos

El futbolista mexicano Diego Reyes, defensa de Tigres, fue objeto de burlas en TikTok luego de que en una dinámica que realizó no supo quién era el legendario exjugador brasileño Zico.

El campeón olímpico con el Tricolor Sub 23 en Londres 2012 hizo en la señalada red social un ranking de algunos futbolistas con un amigo suyo. En un momento del ejercicio en el que rankeaba a los jugadores del 1 al 10 apareció el exintegrante del Flamengo y el zaguero de los de la UANL lo desconoció.

"No sé quién es, ¿Quién es?”, le preguntó Reyes a su amigo, quien de inmediato le contestó “Es Zico”. El surgido del América le cuestionó "¿A ver y dónde jugaba?”, y fue aquí donde su amigo se equivocó, pues respondió que el apodado 'Pelé blanco' jugaba “en Francia”.

“Este ni es Francia, es Brasil, qué jodido, no conozco a este wey, pero seguro es bueno, si no no hubiera salido”, dijo en medio de risas Diego Reyes, quien colocó a Zico en la quinta posición de dicho ranking. El brasileño también defendió las camisetas de Udinese y Kashima Antlers, además de que jugó tres Mundiales con la Verdeamarela (Argentina 1978, España 1982 y México 1986).

El hecho causó que el mundialista en Brasil 2014 con la Selección Mexicana fuera objeto de críticas y burlas de varios usuarios en TikTok, los cuales le recriminaron por su desconocimiento.

"Te lo juro que hasta mi hermanito de 9 años sabe quién es Zico; Como que quién es Zico? Todo wey" y "Por eso estás en la banca" fueron algunos de los comentarios que los usuarios hicieron en contra de Diego Reyes.

Exmundialista con México ventila secretos de "europeos"

Miguel Ponce, uno de los campeones olímpicos con la Selección Mexicana Sub 23 en Londres 2012, reveló algunas de las cosas negativas que ocurren al interior del Tricolor.

En una entrevista, el exfutbolista de Chivas dio a conocer que los seleccionados tricolores que militan en clubes de Europa son un tanto especiales y arman su grupo para solamente juntarse entre ellos.

"Tú juegas en Europa y yo te digo 'Güey, pues tíramela larga', '¿Qué me vas a decir a mi? Yo juego en Europa, ¿Cómo que larga? No, te la doy aquí al pie' Entonces para la siguiente pues ya no te voy a decir nada, pues te digo algo y te agüitas", comienza la anécdota en la que Ponce ejemplifica algunos de los problemas que en su momento tuvo con seleccionados que jugaban en el viejo continente en aquella época, como Javier 'Chicharito' Hernández, Giovani dos Santos, Rafa Márquez y Memo Ochoa, entre otros.

EVG