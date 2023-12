Liga MX: ¿Quién es Gustavo Lema, nuevo entrenador de Pumas tras salida de Mohamed?

Después de ocho meses al frente de los Pumas, Antonio Mohamed se despide, dejando el timón en manos de su fiel auxiliar, Gustavo Lema. Esta dupla argentina ha compartido trayectoria desde 2007, estando en Veracruz, Xolos, América y Rayados. Lema, ahora como estratega titular, reconoce la similitud de sus ideas con las de Mohamed y asume el reto con entusiasmo.

"Es el reto de mi vida", afirma Lema, agradeciendo al ‘Turco’ y la directiva por la oportunidad, ya que pese a la inesperada decisión del también nacido en Buenos Aires, la continuidad del proyecto con los Auriazules persiste. "Hay que ir paso a paso, con muchas ganas", agrega el nuevo entrenador, consciente del compromiso que implica dirigir a un equipo como Pumas.

Pumas es grande desde que pisas cantera, te das cuenta y el compromiso que se necesita Gustavo Lema

Gustavo Lema, nacido el 1 de noviembre de 1968 en Buenos Aires, cuenta con 55 años y una larga conexión profesional con Tony Mohamed. Su experiencia como futbolista lo llevó brevemente a México, defendiendo la portería de Zacatepec. Como entrenador principal, ya dirigió a los Tiburones Rojos de Veracruz durante el Apertura 2007 y el Clausura 2008.

Los tres títulos de Liga obtenidos por Antonio Mohamed, han sido con Lema como su mano derecha, resaltan el Apertura 2012 con Xolos, Apertura 2014 con América y Clausura 2019 con Monterrey. Con una base sólida, Lema espera continuar el legado con el equipo felino.

El cuerpo gerencial de Pumas, Miguel Mejía Barón y Luis Raúl González coincidieron al presentar a Gustavo Lema como el nuevo director técnico del equipo. Ambos destacaron la continuidad del proyecto iniciado por Antonio Mohamed, una visión que el propio Lema ratificó con sus declaraciones.

"Estoy muy agradecido y comprometido con la dirigencia. Agradecido con la generosidad de Antonio (Mohamed) porque fue quien me empujó a tomar la decisión que me encanta, me desafía", afirmó el nuevo entrenador. Lema reconoció que comparte ideas similares con Mohamed, con quien ha trabajado durante 20 años, y destacó la sintonía con el club para dar continuidad al proyecto.

Gustavo Lema toma el banquillo de Pumas por la expulsión de Antonio Mohamed en el Clausura 2023 Foto: Mexsport

El ahora cabecilla del equipo de la Universidad Nacional confirmó que se mantendrán las oportunidades para jóvenes talentos, citando a jugadores como Santiago Trigos o Jesús Rivas. No obstante, hizo hincapié en la cautela necesaria para que los canteranos se consoliden en el equipo.

