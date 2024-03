Liga MX | La inspiradora historia de Jhon Murillo; de lavar platos a convertirse en ídolo del Atlas

En entrevista con Mediotiempo, Jhon Murillo, el delantero del Atlas de la Liga MX, compartió un recuerdo de su infancia y compartió detalles sobre los sacrificios que hizo junto a su familia mientras perseguía su sueño de convertirse en futbolista profesional.

Antes de su llegada al futbol mexicano, el jugador venezolano enfrentó retos importantes en su vida personal que trascendían al ámbito deportivo. En el Clausura 2024, el jugador se unió al equipo rojinegro y desde entonces se ha convertido en ídolo, a pesar de la caída en el desempeño de los dirigidos por Beñat San José.

Recordando su origen, el artillero compartió cómo ayudaba a su madre en el restaurante familiar en El Nula, Venezuela. Aunque no estaba a cargo de la preparación de alimentos ni del servicio de mesas, Murillo encontró donde podía ayudar, así que se encargaba de lavar platos y cubiertos.

“Mi mamá tuvo primero un restaurante de carne en vara, vendía hervido, mondongo, no sé cómo le llaman aquí. Mi mamá trabajando en eso y todavía me ayudaba, yo jugando profesional, obviamente no ganaba nada y ella siempre me ayudó y por eso estoy súper agradecido con ella”, refirió el futbolista.

A pesar de las responsabilidades en el restaurante familiar, el jugador nunca descuidó su pasión por el balompié. Desde temprana edad, combinaba sus labores en la cocina con sus prácticas y partidos, con la meta de alcanzar sus expectativas en el deporte.

El camino del mediocampista en el futbol lo llevó desde el Zamora en Venezuela hasta el Benfica en Portugal, pasando por el Tondela y el Kasimpasa. En 2022, dio el salto a la Liga MX con el Atlético San Luis antes salir al Atlas, donde espera consolidarse como un referente.

mmt