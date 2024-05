Liga MX | Jesús Corona queda expuesto por “amenazar” a árbitros en la Liguilla

En el partido de vuelta de los cuartos de final del Guard1anes 2021, Cruz Azul logró avanzar a las semifinales tras vencer a Toluca. Sin embargo, la intensidad se vivió desde antes del silbatazo inicial, donde se evidenció la conversación entre los capitanes y el árbitro Fernando Hernández.

En el momento del volado, las cámaras de TUDN captaron un tenso momento entre Jesús Corona, entonces capitán de La Máquina, intentó ejercer presión sobre el árbitro central, haciendo referencia a la polémica por dos penales en contra en la ida.

A pesar de la presencia de Rubens Sambueza, quien era el capitán de los Daiblos, el jugador cementero buscaba que las decisiones del árbitro no influyeran en el resultado y dijo: "Hoy gana el Fair Play, hoy no va a haber 12 jugadores".

Sin embargo, la respuesta del central fue cortante, pues interpretó que el cancerbero veterano trataba de intimidarlo: "Perdona, ¿nos estás amenazando?", por lo que 'Chuy' Corona aseguró que el comentario era con respeto.

El árbitro, le recordó al ídolo celeste la importancia del respeto hacia el rival, independientemente del resultado. "Jesús, hay que hacer lo suyo, se gana con respeto y se pierde con orgullo ¿Estamos? ¿Sale?", sentenció Fernando Hernández.

Hay que tener los calzones bien puestos para hacer lo que hizo Corona . Que mañana lo repita el capitán Nacho👏🏻 pic.twitter.com/Epw53rHFt6 — Betts Vázquez (@Beatriz_azul) May 11, 2024

Jesús Corona casi llega a los golpes con Yosgart Gutiérrez

En una charla con Christian 'Chaco' Giménez en el podcast 'El RePortero', el exportero de Cruz Azul, Yosgart Gutiérrez, compartió un tenso episodio que vivió con su excompañero Jesús Corona durante una pretemporada del equipo celeste.

A lo largo de varios años, ambos arqueros compartieron vestuario, pero su relación no siempre fue armónica. Según lo relatado por Yosgart, la discordia entre ambos casi estuvo al borde de los golpes.

El incidente se calentó cuando el excancerbero del Necaxa se encontraba conversando con otros compañeros y, según su versión, el excapitán cementero interpretó erróneamente que se estaba riendo de él. "No sé qué pen… dijo Rogelio, yo me reí y justo pasa Chuy por detrás de mí y él piensa que me estaba riendo de él".

La situación escaló rápidamente y 'Chuy Corona' le dio un fuerte golpe en la espalda, por lo que el portero suplente se levantó para confrontarlo. "Me pegó más fuerte y me paré; ‘Bueno, ¿Cuál es el pin… pe… contigo?’, ‘¿Te estás riendo de mí?’ (preguntó Corona), ‘No me estoy riendo de ti’", recreó el diálogo.

Sus compañeros intervinieron para evitar una confrontación mayor, por lo que Corona le sugirió que cualquier problema entre ellos debería resolverse en privado.

El incidente no tuvo más repercusiones, ya que Yosgart fue cambiado de habitación. Sin embargo, mencionó que fue Jesús Corona quien finalmente se disculpó por lo sucedido.

🥊 Yosgart Gutiérrez cuenta el día en que casi se va a los golpes con José de Jesús Corona en una pretemporada de #CruzAzul. Se puso mala copa nuestro "Chuy". 😅



📹 Joya de vídeo del @El_Re_Portero. pic.twitter.com/ym3LD1ld6y — Hablemos del Azul (@Hablemosdelazul) May 4, 2024

mmt