Liga MX: Jugador se naturaliza para representar a la Selección Mexicana y se lleva fuerte decepción

El tema de los jugadores naturalizados mexicanos ha dado mucho de que hablar, sobre todo en la cuestión de ser elegibles para la Selección Mexicana. El los últimos años han sido más los jugadores destacados que consiguen su carta de naturalización, a pesar de eso, la afición mexicana no parece estar abierta a recibirlos en el representativo azteca.

Camilo Sanvezzo es un delantero brasileño que llegó a México con los Gallos Blancos de Querétaro y ya lleva diez años jugando en la Liga MX. El futbolista confesó con ESPN que en su momento se naturalizó por el cupo de extranjeros, ahora se siente orgulloso de ser mexicano por su crecimiento dentro del país.

“Me naturalicé porque tengo hijos mexicanos. Ya voy para casi 10 años acá, pero no era mi intención jugar en la selección. La verdad, hubiera llegado cuando estaba aquí, en Querétaro, por la naturalización, por el tema de extranjeros y eso, pero, de todas formas, yo encantado de poder tener el pasaporte mexicano, porque este es un país que me dio todo", explicó el futbolista.

Sanvezzo con la ilusión del Tri

Camilo Sanvezzo fue cuestionado sobre si el haber obtenido su pasaporte mexicano, lo hizo pensar en ser parte del combinado tricolor, a lo que la respuesta fue positiva, pero reconoce que la presión con los jugadores nacidos fuera del territorio mexicano es más fuerte.

“Si te digo que nunca me dio ilusión de jugar en la selección, estoy mintiendo, porque ¿a qué jugador no le gustaría? Pero yo entiendo también la parte de ellos, es una presión más, que si 'un jugador extranjero' y eso. Por eso también me he quedado más tranquilo", expresó el ahora jugador de Querétaro.

Para Jimmy Lozano, Sanvezzo era un jugador fundamental en su esquema con Querétaro, pero actualmente la delantera parece estar blindada por Henry Martin y Santiago Giménez.

