LIGA MX: Así se jugarán los Cuartos de Final de la Liguilla del Apertura 2021

Terminó la temporada regular y el repechaje del Apertura 2021 de la Liga MX y ya se conoce a los ocho clasificados a la Liguilla que inicia esta semana, en la que el partido más atractivo será entre el América y los Pumas.

Chivas volvió a quedar a deber y se fue de vacaciones antes de lo planeado, pues el Puebla lo venció en la tanda de penaltis en el Estadio Cuauhtémoc. El otro equipo que se clasificó a cuartos desde el sábado pasado fue Santos, tras derrotar al San Luis.

En la Bombonera, Pumas venció al Toluca y se metió a la Fiesta Grande con la firme idea de seguir dando sorpresas como hasta el momento.

Entre Cruz Azul y Monterrey saldría el último clasificado a la Liguilla y Rayados derrotó a La Máquina; con este resultado enfrentará al Atlas, primero en el BBVA y posteriormente en el Jalisco.

Se espera que este lunes se den a conocer los horarios y los días en los que se realizarán los encuentros de ida y vuelta de los Cuartos de Final.

Ida: Ciudad Universitaria

Vuelta: Estadio Azteca

Ida: BBVA

Vuelta: Estadio Jalisco

Ida: Estadio Cuauhtémoc

Vuelta: Estadio León

​Ida: TSM

Vuelta: Universitario

América vs PumasAtlas vs MonterreyLeón vs PueblaTigres vs Santos​