LIGA MX: Marco Fabián regresa a casa; el delantero fue registrado para el Clausura

Por fin se terminó el calvario para Marco Fabián, el delantero mexicano volverá a las canchas después de seis meses de ausencia y lo hará con su exequipo los Bravos de Ciudad Juárez.

Marco Fabián dejó de pertenecer a las filas del FC Juárez a mediados de 2021, con la ilusión de regresar a Chivas, pero al final no volverá a vestir los colores de su amado Rebaño.

Sin que se hiciera oficial o algún anuncio en redes sociales, Marco Fabián aparece en la lista de registrados del equipo fronterizo, lo que hace pensar que le dieron otra oportunidad.

Marcó Fabián hace unos días ante algunos medios de comunicación aseguró que estaba listo para volver y lo que menos le importaba en estos momentos era el dinero.

Totalmente (sacrificaría lo económico). Ahí entran las ganas que tengo de regresar al futbol. He estado en pláticas… El compromiso que tengo de regresar a jugar incumbe en todos los aspectos. (Ser jugador libre) es un privilegio que nunca había tenido antes en mi carrera… Hoy en día soy totalmente libre, no tienen que pagar un peso por mí y la situación del salario hoy no es mi prioridad. El dinero lo dejo a un lado