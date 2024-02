Liga MX | Mazatlán vs Chivas: Resumen, goles y ganador del juego de la Jornada 7 del Clausura 2024

Chivas dejó escapar una ventaja de 2-0 sobre Mazatlán en el tramo final del encuentro celebrado en el Estadio El Encanto, donde el equipo local consiguió un cardiaco empate 2-2 en duelo de la Jornada 7 del Clausura 2024 de la Liga MX.

El Guadalajara no pudo ganar su cuarto cotejo seguido en el Torneo Clausura 2024 y se quedó con 12 unidades en la campaña.

1️⃣1️⃣ pasos que abren el marcador⚽ pic.twitter.com/1wZZvTpatB — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) February 17, 2024

El 'Pocho' Guzmán marcó su primer tanto de la noche al minuto 13 con un penalti luego de una falta de Sergio Flores sobre Mateo Chávez. Su segunda anotación la consiguió en el complemento con un remate raso de derecha en el área al 56'.

Los Cañoneros descontaron al minuto 87 con un fogonazo de Luis Amarilla en el área al aprovechar un error de José 'Tala' Rangel, para ponerle drama al tramo final del cotejo. El Rebaño terminó con 10 elementos tras la expulsión de Jonathan Padilla en el último minuto de compensación por juego brusco grave sobre Alan Medina.

Inmediatamente después llegó el quitarrisas para los rojiblancos con el segundo tanto de Luis Amarilla para darle la igualada a los de casa al 100' con un potente remate de derecha en el área.

Chivas regresa a las canchas el próximo martes 20 de febrero para medirse ante el invicto Necaxa en Aguascalientes en actividad de la Jornada 9 de la Liga MX.

Alan Mozo hace broma a pequeño aficionado de Chivas

En una experiencia creada para los pequeños seguidores del equipo de las Chivas, el hotel de concentración tomó un espacio para cumplir sueños de niños y niñas que tuvieron la oportunidad de conocer y compartir tiempo con sus ídolos del equipo rojiblanco de la Liga MX.

El defensor Alan Mozo destacó por su interacción con uno de los pequeños, con su característico sentido del humor, pues durante el encuentro, uno de los niños, emocionado, le preguntó al futbolista si sabía dónde estaba el 'Piojo' Alvarado.

Desde la distancia, se escuchó una voz que decía "el Piojo no vino". Ante esto, el lateral replicó la información y decidió llevar la situación a otro nivel: "Dijo que no quería venir porque le caías mal". La inocente mentira provocó risas, pero el niño no estaba convencido de que la información fuera cierta.

El exjugador de Pumas decidió remediar la situación y le ofreció al fan la posibilidad de invitar personalmente a Roberto Alvarado, llamando en ese momento a su compañero, hasta que este se acercó al emocionado seguidor.

